Hodnota Applu se za rok propadla takřka o bilion dolarů

Přestože jsou nedávno představené iPhony 14 Pro velký prodejní hit a velmi dobře si vedou třeba i AirPods Pro 2 či Apple Watch Ultra, takže by leckdo čekal, že hodnota Applu díky tomu poroste, pravda je zcela opačná. Časy, kdy kalifornský gigant svou hodnotou atakoval tři biliony dolarů, jsou totiž pryč a nezdá se, že by bylo reálné se na tuto hodnotu opět co nevidět dostat. Ostatně, minulý týden klesla hodnota akcií Applu na nejnižší úroveň za posledních 18 měsíců.

Tržní hodnotu tří bilionů dolarů překonal Apple krátce na začátku loňského roku, čímž se zapsal do historie (nejen) technologických firem zlatým písmem. Svět však začal poté řešit válku na Ukrajině a s ní související ekonomické dopady na de facto celý svět. Když k tomu všemu navíc přičteme fakt, že v Číně opět řádí COVID-19, který nutí dodavatele Applu uzavírat ve velkém své fabriky či omezovat jejich provoz, nelze se divit tomu, že hodnota společnosti neroste. Málokoho by však zřejmě napadlo, že za zhruba rok spadne o dobrou třetinu, jelikož v současnosti se pohybuje jen relativně nízko nad dvěma biliony dolarů. Prakticky všichni analytici se navíc shodují na tom, že jakýkoliv strmý růst hodnoty Applu na pořadu dne v žádném případě není. Kdo tedy vnímal jeho akcie jako jistou investici, která má potenciál vydělat díky rychlému růstu hodnoty společnosti relativně rychle, nyní musí své vnímání evidentně přehodnotit.