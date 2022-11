Do Čech přichází nová tuzemská streamovací služba

Český videostreamovací rybníček se v dohledné době rozroste o dalšího zajímavého hráče. Ten však nepochází ze zahraničí jako je tomu například v případě Netflixu, Disney+ či HBO Max, ale z tuzemska. Řeč je totiž konkrétně o streamovací službě provozavné Českými Radiokomunikacemi.

O projektu toho zatím přespříliš známo není, jelikož se na jeho konceptu stále ještě pracuje. Podle slov šéfa Českých Radiokumnikací Miloše Mastníka v rozhovoru pro Novinky.cz však nyní probíhají jednání s televizními firmami působícími na českém trhu, které by do streamovací služby dodaly svůj obsah. O jaké firmy se jedná a tedy o jakém obsahu se to vlastně bavíme nicméně zůstává zcela nejasné, kvůli čemuž se může zatím služba jevit jako relativně nezajímavá. Pokud se však do ní podaří přilákat řadu zajímavých kousků, potenciál k prosazení se rozhodně má. Ostatně, skvělým příkladem může být Voyo, kterému se podařilo v tvrdé konkurenci zahraničních streamovacích služeb prosadit. Vše bychom se však měli dozvědět již relativně brzy – se spuštěním se totiž počítá během příštího půl roku.