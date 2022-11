5 způsobů, k čemu lze kromě focení využít zadní foťák iPhonu

Operační systém iOS již několik let propůjčuje zadnímu fotoaparátu iPhonu schopnost načítat QR kódy. Celý proces je velmi jednoduchý a automatický, vy nemusíte dělat vůbec nic – jen namířít zadní fotoaparát vašeho iPhonu na příslušný QR kód a poté postupovat podle toho, k jakému účelu kód slouží. Může se jednat třeba o přechod na vybranou webovou stránku, otevření dveří či schránky, zahájení bezkontaktní platby nebo přechod do App Storu ke stažení specifické aplikace.

Skenování dokumentů

Ke skenování dokumentů prostřednictvím zadního fotoaparátu iPhonu nemusíte nutně používat speciální aplikaci. Stačí, když na vašem iPhonu spustíte nativní aplikaci Soubory a přesunete se do složky, do které chcete naskenovaný dokument uložit. Poté v pravém horním rohu displeje klepněte na ikonku tří teček. V menu, které se vám zobrazí, klepněte na Naskenovat dokumenty, umístěte vytištěný dokument do záběru a až budete připraveni, klepněte na ikonku spouště ve spodní části displeje. Pokud jste s výsledným záběrem spokojeni, klepněte vpravo dole na Uchovat sken, a pokud již nebudete dále skenovat, klepněte v pravém dolním rohu následující obrazovky na Uložit.