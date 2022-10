Takto fotí iPhone 14 Pro: Vzali jsme jej do Tyrolska a vyzkoušeli, co dokáže!

Už dlouhé roky jezdíme na podzim do Tyrolska, konkrétně pak do našeho milovaného hotelu Miramonti nad Meranem. Postupně se termíny dovolené a nových iPhonů sladily natolik, že se stalo již takovou malou tradicí, že nový iPhone testuju právě v Tyrolsku. Musím říct, že s iPhonem 14 Pro mě začalo focení neuvěřitelně bavit a fotografie, které vidíte níže, jsem nefotil z nějaké povinnosti do článku na LsA, ale sám pro sebe, pro radost z toho, že chci zachytit to, co se mi opravdu líbí. Přijde mi až neuvěřitelné, co dnešní telefony umí zachytit. Jsem z generace, která na vytvoření podobních fotek potřebovala zrcadlovku za desítky tisíc a spoustu šikovnosti. Nyní stačí mít v kapse telefon, vidět něco, co se vám líbí a odnést si to domů v podobě krásné fotografie.

iPhone 14 Pro vám dá pocit, že umíte fotit, i když jen vezmete telefon z kapsy, stisknete spoušť a tím vlastně celé vaše „umění“ končí. To, jaké snímky pořídíte, je mnohem víc zásluha iPhonu než vás samotných. Ale musím upřímně říct, že to je právě to, co mě na tom neskutečně baví. Nikdy jsem neměl ambice si hrát na fotografa, protože to zkrátka a jednoduše neumím. Díky iPhonu se mi však konečně moje fotky líbí a to bez toho, aniž bych je musel jakkoli upravovat. Mimochodem, žádná fotografie v galerii není nijak upravena a všechny jsou zde 1:1 tak, jak je vyfotil iPhone 14 Pro.