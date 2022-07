5 tipů a triků pro Google na iPhonu

V aplikaci Google na iPhonu nemusíte využívat vždy jen tradiční textové vyhledávání. Pokud v pravé části vyhledávacího panelu klepnete na ikonku fotoaparátu, můžete zadat do vyhledávání jakoukoliv fotografii, a to jak z hledáčku fotoaparátu vašeho iPhonu, tak i z fotogalerie. Klepnutím na ikonku spouště ve spodní části pak můžete zahájit vyhledávání pomocí služby Google Lens.

Aktivace OK Google

V aplikaci Google na iPhonu můžete po klepnutí na ikonku mikrofonu v pravé části vyhledávacího pole zahájit hlasové vyhledávání. Pokud ale aktivujete funkci OK Google, nemusíte na nic klepat – stačí jen vyslovit „OK Google“ a poté zadat příslušný dotaz. Pro aktivaci funkce OK Google klepněte na ikonku mikrofonu a poté v pravém dolním rohu klepněte na ikonku nastavení. V závěru aktivujte položku Klíčové slovo OK Google.