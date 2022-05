Jak na iPhone skenovat QR kódy je postup, který hledá mnoho uživatelů jablečných telefonů, především tedy nováčků. Když se totiž na iPhonu pokusíte nějaký QR kód naskenovat, tak zjistíte, že vlastně nemáte jak. Součástí systému iOS bohužel není žádná integrovaná aplikace, která by zastávala funkčnost čtečky. Většina uživatelů tak automaticky přechází do App Store, kde čtečky QR kódů vyhledají a následně je stáhnou – jedná se o klasický postup snad každého uživatele a rozhodně jim nelze nic vyčítat. Pravdou ale je, že součástí iOS integrovaná čtečka QR kódů opravdu je, a dokonce existuje více způsobů, jak QR kódy skenovat.

Jak na iPhone skenovat QR kódy

Čtečka QR kódů se v iOS konkrétně může nacházet v ovládacím centru. Ve výchozím nastavení je však samozřejmě skrytá, takže ji uživatel prvně musí do ovládacího centra přidat a až poté ji může začít využívat. To znamená, že jakmile jednou čtečku QR kódů do ovládacího centra přidáte, tak už se zde bude nacházet neustále. Postup pro přidání a spuštění integrované čtečky QR kódů je následující:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do nativní aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak najděte a rozklikněte kolonku s názvem Ovládací centrum.

Zde pak sjeďte o kus níže, a to ke kategorii s názvem Další ovládací prvky.

a to ke kategorii s názvem Následně v seznamu prvků najděte ten s názvem Čtečka kódů.

Po nalezení tohoto prvku u něj klepněte na zelenou ikonu +.

Tímto se prvek přidá do aktivních ovládacích prvků. Prstem případně můžete měnit pořadí.

Následně už jen stačí, abyste otevřeli ovládací centrum: iPhone s Touch ID: přejeďte prstem ze spodní hrany displeje směrem nahoru; iPhone s Face ID: přejeďte prstem z pravé horní hrany displeje směrem dolů.

Poté v ovládacím centru klepněte na prvek s ikonou QR kódu a můžete se vrhnout do skenování.

Pomocí výše uvedeného postupu je tedy možné na iPhone skenovat QR kódy, a to pomocí integrované čtečky, která se nachází v ovládacím centru. QR kódy však na jablečném telefonu můžete skenovat ještě jedním způsobem, který je dokonce ještě o něco jednodušší. Konkrétně stačí, abyste se na iPhonu přesunuli do nativní aplikace Fotoaparát. Jakmile tak učiníte, namiřte objektiv na QR kód. Po jeho rozpoznání dojde k označení a následně už jen stačí na displeji klepnout na akci, která se zobrazí.