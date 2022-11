Začněte prodávat dárkové poukazy snadno a rychle

Komerční sdělení: Podnikáte a rádi byste začali prodávat i dárkové poukazy? Pokud jste si na tuto otázku odpověděli ano, pak pro vás máme poměrně zajímavý tip. S kompletním zavedením voucherů vám totiž dokáže pomoci online služba iPoukaz.cz, která se postará o kompletně celý proces – od počátečního návrhu, přes generování, až po instantní zaslání poukazu e-mailem. Pojďme si proto společně posvítit na to, jak služba vlastně funguje.

iPoukaz.cz: Perfektní řešení dárkových poukazů

Dárkové poukazy jsou skvělým, a hlavně univerzálním dárkem. Právě proto jejich popularita roste především v období Vánoc, jelikož se jedná o poměrně jednoduché řešení, jak obdarovat své nejbližší. Jak už jsme zmínili výše, pokud byste rádi začali nabízet své vlastní dárkové poukazy, pak vám celý proces znatelně usnadní služba iPoukaz.cz. Ta vám totiž umožní samostatné vouchery nejen vytvářet a upravovat, ale také je (de)aktivovat, uplatňovat a vést kompletní záznamy o jejich prodeji. Nesmírně důležitou vlastností je také možnost generování unikátních kódů pro identifikaci každého jednoho poukazu nebo nastavení časového omezení. Celé je to nesmírně jednoduché. Jakmile si vouchery připravíte, můžete je ihned začít prodávat.

V základu je služba iPoukaz.cz k dostání za pouhých 190 korun měsíčně (bez DPH). V takovém případě můžete vytvořit neomezené množství voucherů, což vám znatelně usnadní jejich prodej. Prakticky se tak do něj můžete vrhnout okamžitě – bez zbytečného čekání. Vaše poukazy budou k dispozici na unikátní webové adrese ve formátu vašeadresa.ipoukaz.cz, kam už jen stačí nasměrovat vaše zákazníky. Zmiňovaná částka 190 korun je navíc již definitivní. Nemusíte se tak obávat, že byste dodatečně museli platit jakékoliv provize z prodeje.

Co když ale chcete něco lepšího? Pak byste rozhodně neměli přehlédnout pokročilejší program, k němuž navíc získáte vlastní internetové stránky (ve formátu vašeadresa.cz). Bleskovou rychlostí si tak můžete postavit profesionální web a dárkové poukazy prodávat přímo na vlastní doméně. Tato verze služby vás pak vyjde na 499 korun měsíčně (bez DPH).

Na zkoušku zcela zdarma

Pokud váháte nad zavedením dárkových poukazů, a ještě před příchodem vánočních svátků byste si vše rádi vyzkoušeli, pak máte skvělou příležitost. Služba iPoukaz.cz je totiž na zkoušku k dispozici zcela zdarma, díky čemuž si můžete bezplatně projít celý proces, a to konkrétně od prvotních příprav až po spuštění prodeje. Pojďme si proto ještě velice stručně shrnout, jak to celé probíhá. Při vytváření poukazu je nejprve nutné zvolit jeho design. Ten stačí jediným kliknutím vybrat z galerie předpřipravených šablon, díky čemuž se můžete vrhnout rovnou k věci navrhnout voucher tak, aby vyhovoval vašim službám. Následně jej už jen stačí dát do prodeje a máte hotovo. O vše ostatní se totiž iPoukaz.cz postará za vás.

Zároveň se nabízí i příplatková online služba, která kompletní zprovoznění vyřeší za vás. Jednoduše se jen stačí spojit se specialisty, při úvodní konzultaci jim předat potřebné informace a máte prakticky hotovo. Proč tedy nevyužít popularitu dárkových poukazů a nenabídnout lidem přesně to, co chtějí? Nyní totiž máte skvělou příležitost!

Začněte prodávat dárkové poukazy s iPoukaz.cz zde