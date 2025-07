LG odstartovala projekt „Radio Optimism“ s cílem šířit svoji myšlenku „Life´s Good“ prostřednictvím hudby

Společnost LG Electronics (LG) pomocí projektu a související kampaně „Radio Optimism“ posiluje smysluplné mezilidské vztahy a šíří optimismus prostřednictvím sdílených hudebních zážitků. Tento projekt je v souladu s příslibem značky LG „Life’s Good“ (Život je dobrý) a řeší rostoucí výzvy při navazování skutečných mezilidských vztahů ve světě ovládaném technologiemi. Novinku oznámila skrze tiskovou zprávu, jejíž znění najdete níže.

Kampaň „Radio Optimism“ se snaží působit proti pocitu odpojení, který je generován v éře ovládané povrchními interakcemi, jako jsou „lajky“ a komentáře na sociálních sítích. Využitím síly hudby si LG klade za cíl podporovat hlubší vazby mezi jednotlivci a propagovat plnohodnotnější život.

„S postupem technologií se smysluplné mezilidské vztahy stávají stále důležitějšími a obohacují náš život. Značka LG pokračuje ve svém odhodlání vnášet optimismus do každodenního života a zůstává věrná svému trvalému příslibu ‚Life’s Good‘,“ řekla Kim Hyo-eun, šéfka oddělení pro brand management značky LG.

Tato kampaň posiluje závazek společnosti LG vytvářet obohacující zážitky v digitálním světě, kde lidé tráví značný čas. Na základě této mise se LG neustále angažuje u mladších cílových skupin prostřednictvím participačních kampaní, které oživují filozofii „Life’s Good“. Loňská kampaň „Optimism Your Feed“ (Optimismus ve vašem kanálu) využívala sociální algoritmy k podpoře pozitivity na sociálních sítích. Tato nová iniciativa se konkrétně snaží řešit paradoxní pocit odpojení v éře hyperkonektivity.

„Jedním z nejspolehlivějších prediktorů štěstí je mít hluboké a smysluplné vztahy,“ řekla Jean M. Twenge, profesorka psychologie na San Diego State University. „Přesto dnes mnoho lidí tráví více času online a méně času osobním propojením. Zejména sociální média mají tendenci vytvářet mělké vztahy více než hluboká spojení a osobní kontakty, které lidé potřebují. Je běžné, že lidé mají stovky sledujících, ale nikoho, s kým by si promluvili v reálném životě, pokud potřebují podporu. Potřebujeme budovat smysluplnější spojení s těmi kolem nás. To by mohlo zvrátit výrazný pokles štěstí, k němuž došlo v posledním desetiletí.“

Nová globální studie1 od společnosti LG o sociálním propojení odhaluje, že 68 procent lidí považuje za těžší navazovat skutečná přátelství a třetina uvedla, že v posledním měsíci měla jeden nebo méně smysluplných kontaktů, přičemž 8 procent jich nemělo žádné.

Kampaň „Radio Optimism“ se inspiruje tradičním rádiem, které sbližuje lidi prostřednictvím hudby a příběhů, a přetváří tento koncept do interaktivní online platformy, kde mohou lidé vytvářet a posílat personalizované písně svým blízkým. Interaktivní platforma využívá umělou inteligenci pomocí které lze snadno vytvořit originální skladby. Tyto nástroje umělé inteligence jsou trénované na pečlivě vybraných hudebních datech a interpretují zadání tak, aby vygenerovaly jedinečné hudební kompozice. Navíc se automaticky vytvoří odpovídající grafický obal písňového alba pro poutavý a kompletní zážitek. Jakmile je píseň hotová, lze ji odeslat vybraným příjemcům jako dárek, a prohloubit tak vzájemné pouto mezi dárcem a obdarovaným. Písně jsou navíc globálně přístupné a veřejnost je může prostřednictvím Rádia Optimism dále objevovat. Hudební poselství se tak může šířit dál.

Podle průzkumu téměř 9 z 10 respondentů věří, že smysluplná spojení vedou k optimističtějšímu pohledu na život. Poskytnutím platformy pro vyjádření pocitů jednotlivců se tato kampaň snaží podporovat hlubší spojení a pomáhat jednotlivcům obohacovat jejich životy a šířit optimismus vlastními způsoby.

Webová stránka kampaně je k dispozici v angličtině a nově také v češtině na www.lg.com/cz/lifesgood. Oficiální webové stránky a interaktivní platformu pro vytvoření hudebních skladeb naleznete na RadioOptimism.lg.com. Další podrobnosti naleznete na www.lg.com/lifesgood/.

Produkty LG lze zakoupit zde