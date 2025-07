2 hlavní výhody prvního Apple 5G modemu C1

Společně s chystaným iPhonem 17 Air Apple představí klíčový komponent, na kterém pracoval celé roky – nový modem C1. Ten se poprvé objevil v iPhone 16e, ale už teď je jasné, že nejde jen o snahu zbavit se Qualcommu. C1 přináší hmatatelné výhody, které se týkají přímo uživatelského zážitku.

1. Výdrž baterie, kterou si zamilujete

Kdo by neocenil delší výdrž baterie? Přestože iPhone 16 Pro v tomto ohledu zaujal, Apple s modemem C1 posouvá hranice ještě dál. V iPhonu 16e byl sice zmíněn jen krátce, ale jeho přínos je zásadní:

C1 je první modem navržený Applem a zároveň nejúspornější modem v historii iPhonu, který zajišťuje rychlé a spolehlivé připojení k 5G sítím.

Díky kombinaci Apple Silicon, novému internímu uspořádání komponent a pokročilému řízení spotřeby v iOS 18 (a později i iOS 26) dosahuje zařízení výjimečné výdrže na jedno nabití. A právě tento efektivní přístup k energii je důvod, proč Apple zvolí C1 i pro extrémně tenký iPhone 17 Air. V budoucnu by se modemy třídy C měly rozšířit i do dalších produktů – ať už půjde o iPhony, iPady nebo dokonce Apple Watch. Všude tam, kde záleží na kombinaci výdrže a kompaktnosti, má C1 obrovský potenciál.

2. Inteligentnější připojení v náročných podmínkách

Další klíčovou výhodou C1 je jeho schopnost spolupracovat přímo s čipem a iOS. Qualcomm tuto úroveň integrace nabídnout nedokázal. C1 dokáže analyzovat, co na zařízení právě děláte, a přednostně zpracovat data, která jsou nejdůležitější.

Například když je síť přetížená, procesor dá modemu pokyn, které přenosy mají prioritu – třeba videohovor nebo navigace – a které mohou počkat. Výsledkem je znatelně plynulejší uživatelský zážitek, uvedl Arun Mathias, viceprezident pro bezdrátový software v Applu. Tato „chytrá prioritizace“ výrazně zlepšuje odezvu zařízení v náročných podmínkách, kde běžné modemy často selhávají nebo zpomalují.

C1 je ale jen začátek. Apple už plánuje modem C2 pro příští rok a C3 pro rok 2027, který má přinést ještě větší funkční skok. Pokud tohle je budoucnost mobilního připojení, pak se máme opravdu na co těšit.