Potvrzeno: Nové iPady 11 a Air M3 nemají 5G modem Apple C1

To, o čem se od úterního odpoledne, hovořilo jako víceméně o hotové věci, bylo před pár hodinami potvrzeno oficiálně samotným Applem. Řeč je konkrétně o (ne)nasazení prvního 5G modemu z jeho dílny ve formě C1, který si svou premiéru odbyl v taktéž nedávno představeném iPhonu 16e. Právě z toho důvodu se tak jeho nasazení očekávalo i u nových iPadů, aby si jej Apple i skrze ně co nejvíce vyzkoušel. Tak se ale nakonec nestalo.

Že nové iPady modemem C1 nedisponují naznačovala tisková zpráva, skrze kterou je Apple představil. V té totiž o nasazení vlastního modemového řešení nepadlo ani slovo, což se zdálo být poměrně podezřelé. Před pár hodinami pak novináři Johnu Gruberovi z Daring Fireball potvrdil Apple, že nové iPady skutečně stále využívají řešení od Qualcommu. To následně odhalily i dokumenty zveřejněné certifikačním úřadem FCC, které se podařily objevit portálu MacRumors.

Proč tak Apple učinil můžeme v tuto chvíli jen hádat, jelikož jakékoliv oficiální vyjádření z jeho strany ohledně tohoto rozhodnutí samozřejmě k dispozici není. Vysvětlení však může být vcelku prosté – například nasmlouvaný odběr modemů od Qualcommu či dohoda s ním ohledně exkluzivity Qualcomm řešení u daných produktů do určitého roku. Jako poměrně nepravděpodobné vysvětlení se pak naopak jeví nedůvěra ze strany Applu v jeho vlastní řešení, jelikož kdyby tomu tak bylo, jen stěží si lze představit, že C1 nasadí do důležitého produktu jako iPhone a nikoliv do méně důležitých iPadů. Protože i když se nám může iPhone 16e jevit jako nezajímavý, faktem je, že prodejně určitě iPady strčí do kapsy už jen proto, že je to multifunkční zařízení, tedy telefon.