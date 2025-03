Nemilé překvapení: Nový iPad 11 nemá podporu Apple Intelligence

Apple včera bez velkých fanfár představil dva nové iPady. Zatímco nový iPad Air dostal čip M3, základní iPad 11 pohání A16 Bionic. A právě tento starší čip je důvodem, proč nový model nepodporuje Apple Intelligence, tedy sadu AI funkcí, kterou Apple letos tak intenzivně propaguje. Na srovnávací stránce iPadů na oficiálním webu Apple se jasně uvádí, že iPad 11 s čipem A16 nebude podporovat Apple Intelligence. To znamená, že uživatelé přijdou o funkce jako Writing Tools, generování emodži (Genmoji) a vylepšenou Siri.

Mohlo by vás zajímat Takto Apple oficiálně představil nové iPady 11 a iPady Air M3 iPad Jiří Filip 4. 3. 2025

Čip A16 Bionic byl původně představen v iPhonu 14 Pro. Později se také dostal do iPhonů 15 a 15 Plus. Problémem však je, že má pouze 6 GB RAM, zatímco Apple Intelligence vyžaduje pro svůj chod minimálně 8 GB RAM. Základní iPad tak opět přichází o důležité softwarové novinky (podobně jako v minulosti přišel například o Stage Manager). Apple již dříve stanovil pro svou AI jasné požadavky. Pro využití Apple Intelligence je potřeba čip A17 Pro nebo novější, případně čipy řady M1 a výše. To nyní také znamená, že iPad mini 7 podporu jablečné AI má, zatímco nový základní iPad ne. Přesto Apple v tiskové zprávě tvrdí, že nový iPad nabízí „výkonné a inteligentní funkce“. Zůstává otázkou, zda Apple časem přinese některé AI funkce i na slabší čipy, nebo zda se Apple Intelligence stane exkluzivitou pro prémiové modely s novějšími čipy. Jak tento krok Applu hodnotíte?