ChatGPT na Macu nově umí nahrávat schůzky! Nemusíte tak na ní být, ale dozvíte se z ní vše

OpenAI rozšiřuje funkci Record Mode v aplikaci ChatGPT pro macOS – nově je dostupná také pro uživatele s předplatným Plus. Po debutu u týmových, podnikových a vzdělávacích účtů se tak dostává k širší veřejnosti.

Funkce se poprvé objevila během červnové prezentace ChatGPT pro firmy. Po aktivaci malého tlačítka „rec“ začne aplikace nahrávat systémový zvuk – například průběh videohovoru, meetingu nebo konference.

Po ukončení nahrávání odešle aplikace zvuk na servery OpenAI, kde dojde k přepisu a následnému vygenerování přehledných poznámek. Výstup obvykle zahrnuje shrnutí, klíčové body, úkoly, otázky k doplnění a další důležité informace.

Plus users, the mic is yours.

Record mode is now available to ChatGPT Plus users globally in the macOS desktop app. https://t.co/xmReUOx473

— OpenAI (@OpenAI) July 16, 2025