Práce Applu na novém HomePodu nabírají na obrátkách

Fanoušci HomePodů si přijdou příští rok opět na své. Po dvouleté odmlce, kterou si Apple vybral po představení HomePodů mini v roce 2020, si totiž příští rok odbude svou premiéru nová verze tohoto jablečného chytrého reproduktoru. Jednat se přitom nebude o upgrade modelu mini, nýbrž o zbrusu nový model, který by měl současnou nabídku Applu rozšířit.

S potvrzením probíhajícího vývoje nového HomePodu přišel před pár hodinami reportér Bloombergu Mark Gurman, který se nechal slyšet, že plán Applu je stále vytvořit větší a zvukově pokročilejší model pro doplnění HomePodů mini, který by měl nepřímo navázat na první verzi HomePodu představenou v roce 2017. Narozdíl od něj má však být cenově dostupnější a z hlediska funkčnosti o poznání zajímavější, díky čemuž by nemělo hrozit to, že o něj nebude zájem, jak se stalo první verzi tohoto produktu.

Přestože v tuto chvíli není zcela jasné, kdy se nový HomePod představí, jelikož mu Apple již začal pozvolna přizpůsobovat iOS 16, je jasné, že dorazí v první polovině příštího roku. Překvapením by pak nebylo ani to, kdyby jej ukázal Apple hned v prvním čtvrtletí roku coby pomyslný prodejní rozdmýchávač, který mu zajistí silné zisky po celý rok 2023. Co vše do novinky kalifornský gigant “naloží” nicméně ukáže až čas.