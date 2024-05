5 věcí, které Apple příští týden na Keynote určitě nepředstaví

Na úterý 7. května si Apple poměrně překvapivě naplánoval konání své první letošní Keynote, na které světu ukáže první várku svých produktů chystaných na letošní rok. Že budou v hlavní roli nové iPady a Apple Pencil je všem z grafiky pozvánky již víceméně jasné, co dál si pro nás Apple chystá – pokud vůbec něco – je však zatím zahaleno tajemstvím. Právě to tak nepřekvapivě otevírá dveře spoustě nejrůznějších spekulací, které začínají kolovat po internetu ve snaze udělat z příštího týdne senzaci. Těm se však nyní rozhodl udělat velmi dobře informovaný reportér Bloombergu Mark Gurman přítrž skrze zveřejnění 5 věcí, které se na Keynote dle jeho zpráv určitě neobjeví. Pojďme tedy na ně.

Konkrétní AI funkce – Je sice poměrně pravděpodobné, že se Apple v souvislosti s novými iPady (zejména pak řadou Pro, která údajně dorazí s novým čipem M4) zmíní o tom, jak si jeho nové tablety skvěle poradí právě s umělou inteligencí a funkcemi s ní spojenými, avšak podle Gurmana proběhne veškeré představení AI novinek Applu až na WWDC spolu s iOS 18 a iPadOS 18. Nemá proto smysl očekávat v tomto směru nic většího než jen fráze ujišťující o tom, že se jedná o jedny z nejlepších tabletů pro AI.

Levný základní iPad – Je sice jasné, že Apple na nástupci iPadu 10, který si svou premiéru odbyl již v roce 2020, pracuje, avšak podle dostupných informací k jeho odhalení nedojde dříve než na konci letoška. Modely nabízené v současnosti jsou totiž pro uživatele pro jejich nízkou cenu v kombinaci se solidními technickými specifikacemi stále poměrně lákavé, takže zde Apple nemusí vyloženě spěchat.

iPad mini 7 – Totéž v bledě modrém platí i o iPadu mini 7. I ten je sice nyní podle dříve uniklých informací ve vývoji s tím, že se u něj počítá s displejem bez želé efektu, rychlejším čipem a řadou dalších drobnějších upgradů, avšak na Keynote příští týden jej Apple uvést ještě nechce. Těžko říci, zda jej zatím nemá hotový, či má pro tento tablet zkrátka jen jiný harmonogram představování. Výsledek je totiž stejný – na začátku května toto zařízení nedorazí.

Nové Macy – Jak již bylo zmíněno výše, u nových iPadů Pro by se mohl objevit zbrusu nový čip Apple M4 a to zejména kvůli AI funkcím, ve kterých by měl vynikat oproti M3 představenému teprve na konci loňska. I přesto však Gurman tvrdí, že si M4 najde do Maců cestu až za dlouhé měsíce, jelikož pro ně v současnosti nedává tak úplně smysl. Migrace na M4 ve světě Maců tak započne pravděpodobně opět až na podzim počínaje MacBooky Pro.

AirPods 4 – Přestože slyšíme v posledních měsících o nové generaci AirPods poměrně pravidelně, byla by chyba si myslet, že se těchto sluchátek dočkáme již příští týden. Zdá se totiž, že stejně jako revidovanou verzi AirPods Pro 2, má Apple v plánu i AirPods 4 představit až na podzim po boku iPhonů 16 (Pro) coby nejlepší možné příslušenství k nim. Z prodejního hlediska tedy dává tento termín suverénně největší smysl. Naopak představení spolu s iPady na Keynote, která pravděpodobně nebude až tak sledovaná vzhledem k tomu, že iPady nejsou pro mnohé uživatele příliš zajímavé, by byla hloupost.