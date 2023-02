Apple vysvětlil jedno z nejnepříjemnějších omezení nových HomePodů

Nedávné představení druhé generace velkého HomePodu bylo pro mnohé uživatele bez jakékoliv nadsázky naprosto zarážející. První generace tohoto produktu se totiž s velkými ohlasy nesetkala a mnozí proto považovali ukončení jejích prodejů za definitní tečku za životem tohoto produktu. S touto myšlenkou se však Apple zcela evidentně neztotožnil a rozhodl se reproduktor oživit. Ne po všech směrech však dává toto oživení smysl.

Právě na pár palčivých otázek ohledně nového HomePodu se rozpovídal viceprezident hardwarového inženýrství Applu Matthew Costello v rozhovoru pro TechCrunch. Zaznělo v něm například to, že prakticky okamžitě po ukončení prodejů HomePodu 1. generace v březnu 2021 začal Apple od svých uživatelů slýchat, že by novou generaci tohoto zařízení ocenili, přičemž poměrně překvapivě měl být krátce po ukončení prodejů zájem větší než kdykoliv dřív. Právě z tohoto důvodu se tak měl Apple rozhodnout produkt přeci jen po nějaké době oživit, aby své uživatele uspokojil. To se mu sice ve všech směrech nepovedlo, kdy například nemožnost spárování 1. a 2. generace do stereo páru je nemožná, dle slov Applu však bylo toto opatření nevyhnutelné. HomePod 2 totiž velmi zjednodušeně řečeno hraje jinak než HomePod 1 a kdyby je Apple umožnil vzájemně propojit do stereo páru, nebyl by výsledek přehrávání na tak vysoké úrovni, jakou vyžaduje. Jinými slovy, nepodpora propojení 1. a 2. generace HomePodu je ve výsledku pro dobro uživatelů, byť ty na tuto skutečnost nahlíží všelijak.

