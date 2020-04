Naznačuje Apple svým čerstvým krokem brzký příchod nového HomePodu?

Společnost Apple začala svým zaměstnancům nabízet velkorysé slevy na chytré reproduktory HomePod – korporátní zaměstnanci i pracovníci prodejen mohou nyní HomePod získat v přepočtu zhruba za 3800 korun, tedy asi za polovinu běžné ceny, za kterou se prodává v zámoří. Podle některých odhadů by zmíněné zaměstnanecké slevy mohly být předzvěstí příchodu nového produktu, kterému má chytrý jablečný reproduktor udělat místo.

Cupertinský gigant si od prodejů svých HomePodů sliboval podstatně více, astronomický úspěch se ale nakonec nedostavil. Uživatelům vadila nedostačující kompatiblita i poměrně vysoká cena. HomePodu, který Apple poprvé představil v roce 2017, nepomohla k úspěchu ani masivní sezónní propagace, ani sleva, ke které firma přistoupila po dvou letech od jeho vydání. Přestože se o doslovném neúspěchu hovořit nedá, prodejům HomePodu se nedařilo v celosvětovém měřítku. Podle zpráv analytiků Apple významným způsobem ztrácí podíl na trhu s chytrými reproduktory, odhady hovoří o tom, že v průběhu dvou let od uvedení se firmě podařilo prodat mezi 5 až 10 miliony kusů HomePodu. Zároveň se již nějakou dobu hovoří o tom, že jablečná společnost nehodlá svou snahu o průnik na tento segment trhu jen tak vzdát, a že chystá menší a dostupnější verzí svého chytrého reproduktoru s označením HomePod mini.

Drobeček s všestranným využitím

HomePod mini by měl představovat menší, odlehčenější a výrazně levnější variantu klasického HomePodu, a měl by být vybaven funkcemi, které by z něj měly udělat ideální doplněk do domácí kanceláře nebo ložnice. Podle některých zpráv bychom se menšího HomePodu mohli dočkat ještě v průběhu letošního roku, přičemž jeho vydání by v cestě neměly stát ani komplikace, způsobené koronavirovou pandemií. O tom, kdy by mohl Apple svůj nový HomePod představit, ale tyto zprávy zatím nehovoří. HomePod byl představen v červnu roku 2017, dá se tedy předpokládat, že bychom se představení odlehčené verze mohli dočkat na letošní WWDC, která bude přenášena pouze online. Otázkou samozřejmě je, zda se nového HomePodu skutečně dočkáme – zmíněné zaměstnanecké slevy mohou pochopitelně mít zcela jiný důvod.