Apple se nevzdává. Na vývoji iMaců, HomePodů a dalších novinek pro letošek stále pracuje

Rok 2020 měl být podle mnoha prognóz na Apple produkty opravdu bohatý. Pandemie koronaviru, která pohltila takřka celý svět, však udělala mnoha společnostem včetně Applu tlustou čáru přes rozpočet, jelikož jejich schopnosti vývoje a výroby značně ochromila. Podle zdrojů Bloombergu však se vzniklými problémy zaměstnanci Applu stále srdnatě bojují a i nadále se snaží dodržet plány, které si jejich zaměstnavatel stanovil ještě v minulém roce. S trochou štěstí bychom se tak mohli jejich naplnění skutečně dočkat.

I přesto, že se naprostá většina zaměstnanců Applu přesunula ze svých kanceláří do Home Office, práce na vývoji nových generací stávajících produktů neutichá. Podle Bloombergu je sice o poznání komplikovanější, nicméně stále pokračuje kupředu a to u celé řady produktů. Konkrétně zdroje Bloombergu potvrdily práce na nové generaci HomePodu, Apple TV, MacBooku Pro, levnějších iPadech, Apple Watch a iMacu, přičemž cílem Applu je všechny tyto produkty představit již v průběhu tohoto roku. Nicméně vzhledem k velmi komplikovanému dokončení jejich vývoje a stále se zhoršující situaci v USA se zdá čím dál pravděpodobnějším, že budou novinky odsunuty až na příští rok, jak naznačovaly některé zdroje z minulých dnů.

Při pohledu na vyvíjené produkty je v tuto chvíli zcela jasné, že jejich představení má Apple alespoň předběžně v plánu na podzim. Polemizovat by se v tomto směru dalo snad jen u HomePodu, který si svou premiéru odbyl na WWDC v roce 2017 a tudíž by pro něj bylo podzimní představení relativně nové. Naopak Apple TV, MacBooky Pro, iPady, Apple Watch či iMacy jsou vyloženě podzimními produkty (bavíme-li se o jejich větších aktualizacích), jejichž představení si Apple v minulosti zpravidla rozkládal mezi září a říjen. Pokud by se tedy jejich vývoj podařil dokončit bez problému, dalo by se i jejich představení očekávat v tomto časovém okně.