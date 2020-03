Nová generace iMacu se ukazuje na parádním konceptu

Designéři nelení a my vám poměrně často můžeme přinášet jejich výplody. Nejvíce se na našem magazínu můžete setkávat s koncepty na budoucí iPhony. Není divu, iPhone je hlavní a nejoblíbenější produkt celé společnosti, na nějž je samozřejmě strženo nejvíce pozornosti. Apple má ale spoustu jiných skvělých produktů, které jsou v zájmu široké veřejnosti. Proto by byl od designérů hřích, kdyby nám tu a tam neukázali koncept taky na zařízení odlišné od iPhonu.

Podívejme se na takový iMac. Velmi oblíbený produkt, jenž si už léta drží stejný design. Samozřejmě, je velmi povedený, ovšem někteří z nás by už možná očekávali designové oživení. Některé informace naznačují, že by tak tomu možná mohlo být již letos. Velmi povedený koncept, který můžete vidět v galerii na boku tohoto odstavce, byl ukázán na kanále ALTDR Studio a stojí za ním designéři Viktor Kádár a Patrik Borgatai. Pokud se na jejich dílo podíváme, můžeme vidět kombinaci Pro Displaye XDR a stojanu Apple Stand Pro. „Já osobně jsem opravdu velkým fanouškem Apple Stand Pro. Zároveň ovšem vím, že takové drahé příslušenství nelze v iMacu použít. Ve svém návrhu jsme tedy provedli změny, které by snížily náklady a více odpovídaly estetice celého stroje. Stojan má tloušťku dvanáct milimetrů. A protože miluji symetrii a vyrovnanost, upustil jsem od pětimilimetrové hrany.“

Celý koncept vypadá krásně a bylo by skvělé, kdyby se Apple do něčeho podobného pustil. Zda skutečně ke změně designu dojde uvidíme již brzy, jelikož aktualizace iMaců se zdá být v tomto roce téměř jistá. Stejně tak se hovoří o příchodu nového Macu mini. Všech těchto novinek bychom se mohli dočkat na podzim, kdy Apple nové verze svých počítačů zpravidla představuje.