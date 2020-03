Apple v tichosti zlevnil některé Macy

Minulý týden se ve světě Applu točil zejména kolem nové generace MacBooků Air a iPadů Pro. I kvůli tomu si proto nikdo až do dnešního dne nevšiml snížení ceny celé řady Maců – respektive komponentů, které do nich lze nakonfigurovat. Změny se podle zahraničních pozorovatelů týkají řady Air, Pro, iMaců, iMaců Pro, Maců Pro a Maců mini. Zajímavé přitom je, že zatímco v zahraničí se zdražovalo, v Čechách naopak ceny klesaly a to opravdu zajímavě.

Dohledat původní ceny všech zlevněných komponentů je bohužel v případě českého Online Storu prakticky nemožné, jelikož webový archivační nástroj volně dostupný na internetu bohužel neshromažďuje vše. Dohledat se nám nicméně podařily alespoň původní ceny komponent 16” MacBooku Pro a iMacu Pro. Cenový propad je u obou strojů poměrně výrazný. Začněme 16” MacBookem Pro.

Pokud jste si do tohoto stroje chtěli v minulosti nakonfigurovat 32 GB RAM paměť, připláceli jste 12 800 korun. Nově však tento upgrade vyjde jen na 12 tisíc korun. Pokud jste si pak chtěli v minulosti osadit stroj 64 GB RAM, vyšel vás tento upgrade na 25 600 korun. Nově za něj však zaplatíte o 1600 korun méně. Stejná situace platí i u osmijádrového procesoru Intel Core i9 deváté generace s taktem 2,4 GHz a Turbo Boostem 5,0 GHz. Za ten se dříve připlácelo 6400 korun, nově vás vyjde na 6000 korun. Co se týče úložišť, v případě osazení 2 TB SSD ušetříte 800 korun, u 4 TB SSD ušetříte 2000 korun a u 8 TB SSD pak dokonce 4400 korun. Nejmenší úsporu zažijete u grafické karty AMD Radeon Pro 5500M s 8 GB pamětí GDDR6, která dříve vyšla na 3200 korun a nyní za ní dáte “jen” 3000 korun.

Slušného snížení ceny se dočkal i iMac Pro. Pokud jste si jej chtěli dříve osadit desetijádrovým Xeonem W, zaplatili jste za to 25 600 korun. Nyní cena spadla na 24 000 korun. Čtrnáctijádrový Xeon W vyšel dříve na 51 200 korun, nyní vyjde na 48 000 korun. Osmnáctijádrový Xeon stával dříve 76 800 korun, nyní za něj zaplatíte 72 000 korun. Co se týče RAM paměti, u 64 GB spadla cena o 800 korun na 12 000 korun, v případě 128 GB spadla cena o 4 000 korun na 60 000 koruna u 256 GB se pak bavíme o úspoře 10 400 korun, jelikož nově tato varianta vychází na 156 000 korun. Cena grafické karty Pro Vega 64 se 16 GB pamětí HBM2 spadla z 17 600 korun na 16 500 korun a cena karty Radeon Pro Vega 64X s 16 GB pamětí HBM2 spadla ze 22 400 korun na 21 000 korun.

Přestože nemůžeme porovnat ceny komponentů dalších Maců, podle zahraničních zdrojů se změny dotkly i jich. Zatímco v zahraničí však ceny rostly, v České republice klesaly, za což můžeme být jen a jen rádi – tím spíš, když síla tuzemské koruny nyní klesá a obecně by se tak očekával spíše opačný trend.