5 funkcí, které jsme chtěli v iOS 16, ale nedočkali jsme se

Operační systém iOS 16 byl představen již před několika měsíci, zatímco k veřejnosti se dostal teprve před pár týdny. Již před samotným představením iOS 16 se objevovaly všemožné spekulace a uniknuté informace, které poukazovaly na to, čeho všeho bychom se v tomto systému měli dočkat. Některých novinek jsme se opravdu dočkali, mnoho z nich však bohužel nepřišlo, což je rozhodně škoda. Pojďme se v tomto článku proto podívat na 5 funkcí, které jsme chtěli v iOS 16, ale nedočkali jsme.

Interaktivní widgety Pokud bychom měli jmenovat jedinou funkci, která s iOS 16 byla spojována asi nejvíce, ale nedočkali jsme se jí, tak se rozhodně jedná o interaktivní widgety. Již před dvěma lety jsme se dočkali kompletního přepracování widgetů s tím, že postupně pak klasicky docházelo k vylepšování. V iOS 16 se dokonce očekával příchod interaktivních widgetů, které měly pracovní název InfoShack, a dokonce uniklo několik snímků obrazovky, které ukazovaly, jak měly vypadat – viz níže. Určitou interaktivitu by si widgety v iOS rozhodně zasloužily a je škoda, že aktuálně slouží pouze k zobrazování informací a přesouvání do aplikací. Tak snad Apple přijde s vylepšením.

Změna ovládacích prvků na zamknuté obrazovce To, že se v iOS 16 chystá Apple přepracovat zamknutou obrazovku, se vědělo už relativně dlouho před vydáním. Bylo to mimo jiné jasné i z toho důvodu, jelikož se počítalo s příchodem always-on na iPhony 14 Pro (Max). I přesto, že si uživatelé zamknutou obrazovku v iOS 16 mohou přizpůsobit opravdu velmi dobře, tak je tady pořád jedna věc, která změnit nejde. Řeč je v tomto případě o ovládacích prvcích, které se nachází vespod zamknuté obrazovky a slouží k aktivaci svítilny a zapnutí Fotoaparátu. Doufalo se, že si uživatelé budou schopni tyto dva ovládací prvky přenastavit na jiné, bohužel jsme se ale nedočkali.

Lepší aplikace Fotoaparát Apple se postupně snaží nativní aplikaci Fotoaparát neustále posouvat dál, a to samozřejmě ve spojení se stále lepšími a lepšími fotoaparáty. Ano, nativní Fotoaparát je sice jednoduchý k používání a pochopí ho snad každý, avšak v některých ohledech jednoduše omezuje možnost pro využití maximálního dostupného potenciálu. Z toho důvodu by bylo určitě fajn zpřístupnit ve Fotoaparátu nějaký profesionální režim, který by odemkl o mnoho více možností a funkcí. Pokročilí fotografové tak při focení skrze iPhone musí často využívat aplikací třetích stran, což není ideální vizitkou. Už jen to, že ve Fotoaparátu nemůžeme fotit klasické snímky do JPG či HEIC při využití 48 MP fotoaparátu iPhonu 14 Pro (Max) je svým způsobem alarmující. V iOS 16 jsme se tak vylepšení nedočkali a otázkou zůstává, zdali vůbec někdy dočkáme.

Zamknutí aplikací Pokud byste v iOS chtěli zamknout libovolnou aplikaci, tak se vám to jednoduše nepovede. Ano, u vybraných aplikací existuje možnost pro zamknutí, třeba u bankovnictví apod., avšak pokud to nepodporuje samotná aplikace, tak uživatelé mají jednoduše smůlu. Pravdou sice je, že například ve Fotkách můžeme nově využít možnost pro zamknutí alb Skryté a Nedávno smazané, což je samozřejmě skvělá možnost, avšak není to to pravé ořechové. Apple jednoduše počítá s tím, že je iPhone v bezpečí díky uzamknutí, klidně se však může stát, že svůj telefon někde necháte omylem ležet odemknutý a rázem vzniká problém. Možnost pro zamknutí jakékoliv aplikace třeba přímo v Nastavení by tak rozhodně bodla, v iOS 16 ale bohužel nepřijde.