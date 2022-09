48 Mpix fotoaparát u iPhone 14 Pro nabídne zcela nové možnosti fotografování

Smartphony v posledních letech doslova a do písmene zničily trh s digitálními fotoaparáty, na kterém přežily už jen profesionální přístroje určené buď pro opravdu zapálené amatery nebo pro ty, kteří se fotografováním živí. Je pravda, že iPhone dokáže už roky pořizovat opravdu velmi kvalitní snímky a to jak ve dne, tak v posledních letech už i v noci. Upřímně řečeno, to, co dokáže vyfotit například iPhone 13 Pro stačí svou kvalitou 95 % všech uživatelů, kteří si chtějí pořídit líbivou fotku a poslat ji kamarádům přes různé messengery nebo ji sdílet na sociálních sítích.

Problém, který však iPhone trápí, je poměrně nízké rozlišení fotoaparátu. To je již dlouhé roky 12MPx, což je sice dostatečný počet pixelů v případě, že se na fotografii díváte na iPhone, ovšem už jen obyčejný iMac dokáže zaplnit fotografie doslova 1:1, co se počtu pixelů týká. Problém je v tom, že taková fotografie je sice dostačující na to, abyste ji například na MacBooku použili jako pozadí plochy, ovšem nemůžete z ní nic vyřezávat, protože její rozlišení to neumožňuje. Respektive kdybyste si chtěli vzít nějaký detail a ten z fotky použít, pak dojde k tomu, že bude fotografie již rozmazaná na velkém displeji.

Obrovskou výhodou vysokého rozlišení fotografie, kterou by měl přinést iPhone 14 Pro, jenž pravděpodobně nabídne 48MPx fotoaparát, je možnost z ní vyřezávat. Když budete mít 4x vyšší rozlišení, než které máme nyní, můžete v podstatě v ideálním případě rozdělit fotografii na čtyři fotografie a každá z nich bude mít stejné rozlišení, jaké máme nyní. Z výsledné fotografie tak můžete vybrat pouze výřez- ten, který vás zajímá, ten, který se vám líbí nebo ten, jenž zachycuje něco pěkného a i přesto, že vyříznete pouze 1/4 fotografie, bude rozlišení této 1/4 stejné, jako je dnes rozlišení celé fotografie z iPhone 13 Pro.

Pro demonstraci použiji fotografii ze svého fotoaparátu Leica Q, který má 24 Mpix rozlišení, tedy polovinu toho, co nabídne iPhone 14 Pro, ovšem dvojnásobek toho, co nabízí iPhone 13 Pro. Na první fotografii v galerii níže vidíte celou fotografii, zatímco na druhé fotografii vidíte výřez. Rozlišení, ve kterém nyní fotí iPhone 13 Pro je 4032 x 3024 pixelů a právě v tomto rozlišení jsem udělal výřez z fotografie z Leica Q, která má původně rozlišení 6000 x 4000 pixelů. Výsledkem jsou vždy dvě a dvě fotografie, z nichž každá má dostatečné rozlišení pro to, abych ji mohl použít například jako pozadí plochy nebo s ní dále pracovat. Bohužel v současné době není možné u iPhone 13 Pro udělat dostatečně velký výřez.

Pro porovnání v galerii níže vidíte fotografie z iPhone 13 Pro v plném rozlišení, z nichž jsem udělal poměrově stejný výřez jako v případě Leicy a jak je na první pohled zřejmé, fotografie z výřezu je již v této velikosti nepoužitelná a je nutné použít buď výřez ve výrazně nižším rozlišení nebo s ním raději vůbec nepočítat.

Apple určitě doplní vyšší rozlišení fotoaparátu také možností dělat efektivní výřezy nebo zoomovat v dané fotografii. V tom případě se skutečně možnosti focení iPhonem posunou na zcela novou úroveň, protože z každé fotografie, kterou vyfotíte, budete mít možnost udělat čtyři fotografie ve stejném rozlišení, v jakém je znáte nyní. Kvalita fotografií, co se rozlišení týká, bude navíc tak velká, že pokud se vám povede váš životní snímek a rozhodnete si jej nechat vytisknout nebo použít například na tapetu, nebude to díky dostatečnému rozlišení žádný problém. Nabízí se tak zcela nové možnosti, jak následně pracovat s fotografiemi a i na fotografii, která není na první pohled zcela dokonalá budete mít možnost najít část, která se vám bude líbit a tu si jednoduše vyřezat a použít. iPhone 14 Pro s 48 Mpix fotoaparátem tak bude představovat skutečně nové možnosti toho, jak využívat fotoaparát u iPhone.