5 tipů na zamknuté obrazovce v iOS 16, které se vám mohou hodit

Přepnutí zobrazení notifikací

Nejvíce diskutovanou změnou na zamknuté obrazovce je zobrazování notifikací „na hromadě“ ve spodní části displeje. Dlouhou dobu byli uživatelé zvykli na to, že se notifikace zobrazují z vrchu a v rámci seznamu a většina z nich si na zmíněnou změnu nechtějí či nemohou zvyknout. Dobrou zprávou je, že si z části můžete zobrazení notifikací vrátit na původní. Sice nelze dosáhnout toho, aby se notifikace zobrazovaly seshora směrem dolů, alespoň lze však aktivovat řazení do seznamu. Stačí přejít do Nastavení → Oznámení, kde nahoře klepněte na Seznam.