Aktualizace jsou alfou a omegou bezpečnosti nejen iPhonu, ale také ostatních zařízení nejen od Applu. To znamená, že uživatelé by aktualizace neměli brát pouze jako věc, která jim zpřístupní nové funkce. S příchodem prakticky každé aktualizace iOS a dalších systémů od Applu přichází také opravy bezpečnostních chyb a bugů, které mohou způsobovat zranitelnost zařízení a potenciální možnost neoprávněného získání dat či hacknutí. Apple se veškeré bezpečnostní chyby snaží opravovat co nejdříve, problém je však v tom, že doposud je mohl mezi uživatele rozšířit pouze aktualizací celého systému iOS, což není vůbec ideální. Kvůli každé opravě bezpečnostních chyb tak bylo nutné vydat novou verzi iOS.

Jak v iOS 16 aktivovat automatickou instalaci bezpečnostních aktualizací

Je však nutné zmínit, že s příchodem iOS 16 se tohle konečně mění – a že to trvalo. Apple si je vědom toho, že distribuce bezpečnostních oprav skrze aktualizace celého operačního systému nejsou vůbec ideální, a tak konečně přišel s možností automatické instalace bezpečnostních aktualizací. Díky tomu se vám veškeré bezpečnostní aktualizace budou instalovat na pozadí bez vašeho vědomí, takže vždy budete mít stoprocentní jistotu toho, že jste v bezpečí. Aktivaci provedete následovně:

Prvně je nutné, abyste na vašem iPhonu přešli do aplikace Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak přejděte do sekce s názvem Obecné.

Zde pak v horní části rozklikněte kolonku Aktualizace softwaru.

Následně na další obrazovce nahoře otevřete řádek Automatická aktualizace.

Tady už jen stačí přepínačem aktivovat funkci Bezpečnostní reakce a systémové soubory.

Výše uvedeným způsobem tedy můžete na iPhonu s iOS 16 aktivovat automatickou instalaci bezpečnostních aktualizací. To znamená, že pokud Apple vydá nějakou bezpečnostní aktualizaci, tak se automaticky bez vědomí uživatele na pozadí nainstaluje. Většina těchto aktualizací je funkčních ihned, jak ale uvádí popis funkce, tak některé větší zásahy mohou požadovat restart iPhonu. Zároveň popis funkce uvádí, že některé významné bezpečností aktualizace se budou instalovat automaticky i v případě, že funkci Bezpečnostní reakce a systémové soubory necháte vypnutou. Aktivací tak získáte stoprocentní jistotu bezpečí, bez nutnosti aktualizace celého iOS.