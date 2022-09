Slevy na AirPods na MP pokračují!

Komerční sdělení: Rádi byste si koupili nová sluchátka AirPods, ale neoslovily vás nedávno představené AirPods Pro 2? Pak pro vás máme příjemnou zprávu. Na Mobil Pohotovosti lze totiž v současnosti sehnat vybrané modely AirPods v parádních slevách. A že je o co stát!

Jde-li vám o pořízení AirPods za co nejnižší cenu, lze doporučit AirPods 2. generace, jejichž cena je nyní 3 490 Kč, což je o 27 % méně než jaká je jejich původní cena. V případě 3. generace AirPods, která byla představena teprve minulý rok, zase stále platí cena 4990 Kč, přestože je Apple před pár dny zdražil oficiálně na 5790 Kč. Díky MP na nich tedy můžete ušetřit nemalé peníze. Co se pak týče AirPods Pro 1. generace s MagSafe nabíjecím pouzdrem, jejich cena spadla z původních 7290 Kč na 5390 Kč – tedy o 26 %. Zkrátka a dobře, na AirPods se dá nyní u MP ušetřit vskutku velkolepě. Rozhodně tedy neváhejte, je o co stát.

AirPods na MP seženete zde