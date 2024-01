Může někdo ukradené AirPods připojit ke svému iPhonu?

Bezdrátová sluchátka AirPods od Applu se mezi mnohými díky své prémiové ceně a nezaměnitelnému designu stala jakýmsi symbolem statusu. Tyto vlastnosti z nich ale také dělají atraktivní cíl pro potenciální zloděje. Sluchátka AirPods jsou náchylnější ke krádeži než jiná zařízení Apple, protože nepoužívají zámek aktivace na iCloudu.

Po zresetování s pouzdrem jsou „jako nové“

To kromě jiného znamená, že někdo může snadno připojit ukradená AirPods k jinému iPhonu. Pokud vám někdo ukradne, je velmi snadné je připojit k jinému iPhonu. Stačí jen, aby dotyčný vložil obě sluchátka do nabíjecího pouzdra a na několik sekund podržel tlačítko na pouzdře. Je to stejný postup, jaký byste použili, kdybyste AirPody resetovali například kvůli nápravě softwarového problému. Po resetování už nebudou AirPody spárovány s žádným z vašich Apple zařízení. Mohou se sice stále zobrazovat v nastavení, ale nemůžete nikomu jinému zabránit, aby je používal. I když to pochopitelně není zrovna potěšující zpráva, dobrou zprávou je, že AirPods můžete v aplikací Najít alespoň označit jako ztracené. To však ve výsledku znamená jen to, že se po jejich připojení k cizímu zařízení zobrazí vámi vytvořená zpráva (například s kontaktními údaji a tak podobně). Nicméně resetu u nich lze provést stále.

Co se stane, když někdo ukradne AirPody bez pouzdra?

Možná si myslíte, že zloděj nemůže vaše sluchátka AirPods použít, pokud máte stále nabíjecí pouzdro. To dává smysl, protože zloděj musí AirPods vrátit do pouzdra, aby je mohl spárovat s novým iPhonem. Je tu však jeden zásadní háček. Může k tomu totiž stále použít jakékoli jiné kompatibilní pouzdro na AirPody. Pokud vám tedy někdo ukradl vaše AirPods, může je stále připojit k jinému iPhonu s použitím nabíjecího pouzdra. Možná použijí pouzdro, které ukradli někomu jinému. V případě, že dotyčný nebude disponovat pouzdrem, nemůže AirPody spárovat s jiným zařízením. Tento fakt vám sice milovaná sluchátka nevrátí, dodá vám ale aspoň jistý pocit zadostiučinění.

Co se stane, když mi někdo ukradne jen jeden AirPod?

Jeden AirPod je pro zloděje určitě méně užitečný než kompletní pár. Pokud však zloděj ukradne další AirPod někomu jinému, může je stále propojit a vytvořit kompletní sadu pomocí nabíjecího pouzdra. Než si pořídíte nová sluchátka, můžete tedy k poslechu používat alespoň jeden zbylý AirPod – tedy za předpokladu, že vám spolu se sluchátkem zůstalo také nabíjecí pouzdro.

V současné době bohužel tedy bohužel není možné AirPody zamknout a znemožnit tak zloději jejich další používání. Navíc může být složité je získat zpět, a to i když víte, kde jsou. V některých případech je jedinou možností pořízení náhradního sluchátka či pouzdra. Kromě mnoha dalších novinek, které bychom od Applu rádi viděli, bychom tedy byli rádi, kdyby nám příští generace AirPods poskytla lepší možnosti jejich sledování a uzamčení, když se ztratí. Ale to zatím zůstává nesplnitelným snem.