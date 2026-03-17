Digitální korunka AirPods Max 2 se naučila užitečnou novinku, kterou si dost možná zamilujete!

Apple nečekaně odhalili AirPods Max 2 a ačkoliv se na první pohled může zdát, že nová sluchátka AirPods Max 2 nepřináší, samozřejmě kromě lepšího zvuku, téměř žádnou změnu, není tomu úplně tak. Apple se totiž rozhodl vylepšit Digital Crown nebo chcete-li digitální korunku známou kromě AirPods Max i z Apple Watch. Ta nyní kromě ovládání hlasitosti a přehrávání hudby získává zcela novou funkci, která potěší především milovníky fotografování a tvůrce obsahu na sociálních sítích.
Novinkou je konkrétně funkce Camera Remote, která z vaší digitální korunky udělá dálkovou spoušť fotoaparátu. Stačí tedy stisknout korunku a váš iPhone nebo iPad pořídí fotografii, případně spustí či zastaví nahrávání videa. Tato vychytávka navíc funguje nejen v nativní aplikaci Fotoaparát, ale Apple slibuje podporu i pro kompatibilní aplikace třetích stran. Pro využití této funkce však budete potřebovat nejnovější software iOS 26.4 nebo iPadOS 26.4, které vyjdou společně se zahájením prodejů sluchátek na začátku dubna.
Kromě této nové funkce je však vše při starém. Jedním stisknutím přijmete hovor nebo pozastavíte hudbu, dvojitým přeskočíte skladbu vpřed a trojitým se vrátíte zpět. Podržením korunky pak vyvoláte Siri. V kombinaci s čipem H2 a vylepšeným ANC se tak z digitální korunky stává ještě větší pomocník.
Fotogalerie
AirPods Max 2 vstoupí do předprodeje ve středu 25. března s cenovkou 549 dolarů. Za mě je dálková spoušť v korunce skvělým příkladem toho, jak Apple dokáže využít stávající mechanický prvek pro zcela nový účel, který uživatelům reálně usnadní život při focení skupinových fotek nebo natáčení videí ze stativu. Na každý pád se hodí říct, že málokdo bude něco podobného používat pravidelně, stejně jako tomu je třeba vzdálené ovládání foťáku přes Apple Watch. Ano, najdou se i uživatelé, kteří danou funkci používají často, ale valná většina ji má vyloženě jako doplněk, což však samozřejmě ničemu nevadí. Vždy je totiž lepší mít možnost a nevyužívat ji, než ji nemít a prahnout po ní.