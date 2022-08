Na iPhonech zřejmě půjde platit i jinak než přes Apple Pay

Zdá se, že uzavřenost ekosystému Applu pomalu ale jistě míří ke svému konci. Poté, co se v minulosti například zlepšila možnost nastavení si vlastních výchozích aplikací pro některé funkce, se totiž dle všeho schyluje i k otevření platebních možností, kdy již nebudeme muset platit jen přes Apple Pay.

Není tomu tak dávno, co byl Apple hromadně zažalován za to, že porušuje antimonopolní zákon tím, že znemožňuje na iPhonu používat jinou peněženku než Apple Wallet a ve výsledku je tedy na něm možné i bezkontaktně platit jen přes Apple Pay. Přestože celá záležitost stále probíhá, Apple si zřejmě svou vinu uvědomil a rozhodl se jednat. Vyplývá to alespoň z kódu první bety iPadOS 16.1, která byla vydána včera. Ten totiž odhalil, že by měla být v iOS 16.1 aplikace Wallet smazatelná, čímž by se de facto deaktivovalo Apple Pay. A co jiného si od této možnosti představit než právě to, že by se jednalo o otevření dveří pro alternativní platební metody jako například Google Pay.

Pokud jsou domněnky ohledně nové možnosti placení na iPhonech pravdivé, bude velmi zajímavé sledovat, jak se Apple k celé záležitosti postaví, respektive jak jí odprezentuje veřejnosti. Přeci jen by se z jeho strany jednalo o výraznou změnu dosavadní rétoriky, která bude pro leckoho překvapením. Zatím však nemá smysl předbíhat – vše bude ostatně oficiálně oznámeno nejdřív za více než měsíc, kdy by mohl teoreticky iOS 16.1 dorazit.