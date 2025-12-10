Zavřít reklamu

Tato nová reklama na Apple Pay vás zaručeně pobaví!

Apple zveřejnil na svém oficiálním YouTube kanálu nový reklamní spot s názvem „Outrun„. Ten zábavnou formou ukazuje, jak užitečné je mít Apple Pay vždy po ruce. A to zejména ve chvíli, kdy vaše běžná peněženka není k dispozici. Krátký spot sleduje ženu prchající před monstrem, která se snaží doplnit palivo na benzínové stanici. Až u pumpy si uvědomí, že nemá u sebe peněženku. Situaci ale vyřeší okamžitě. Sáhne po svém iPhonu a zaplatí pomocí Apple Pay. Video končí sloganem „Spolehněte se na Apple Pay.

Reklama byla již od listopadu k vidění na TikToku a dalších sociálních sítích. Ovšem na YouTube se objevuje vůbec poprvé. Apple Pay je dostupné na všech moderních iPhonech a modelech Apple Watch. Po přidání platební karty do aplikace Wallet mohou uživatelé platit rychle, bezpečně a bezkontaktně všude tam, kde je tato služba podporována. Díky biometrickému ověřování a šifrovaným transakcím patří mezi nejbezpečnější formy mobilního placení. Nový spot tak připomíná hlavní výhodu Apple Pay. Platíte za pomoci Apple Pay?

