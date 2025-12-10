Tato nová reklama na Apple Pay vás zaručeně pobaví!

Apple zveřejnil na svém oficiálním YouTube kanálu nový reklamní spot s názvem „Outrun„. Ten zábavnou formou ukazuje, jak užitečné je mít Apple Pay vždy po ruce. A to zejména ve chvíli, kdy vaše běžná peněženka není k dispozici. Krátký spot sleduje ženu prchající před monstrem, která se snaží doplnit palivo na benzínové stanici. Až u pumpy si uvědomí, že nemá u sebe peněženku. Situaci ale vyřeší okamžitě. Sáhne po svém iPhonu a zaplatí pomocí Apple Pay. Video končí sloganem „Spolehněte se na Apple Pay.“
Reklama byla již od listopadu k vidění na TikToku a dalších sociálních sítích. Ovšem na YouTube se objevuje vůbec poprvé. Apple Pay je dostupné na všech moderních iPhonech a modelech Apple Watch. Po přidání platební karty do aplikace Wallet mohou uživatelé platit rychle, bezpečně a bezkontaktně všude tam, kde je tato služba podporována. Díky biometrickému ověřování a šifrovaným transakcím patří mezi nejbezpečnější formy mobilního placení. Nový spot tak připomíná hlavní výhodu Apple Pay. Platíte za pomoci Apple Pay?
Apple pay som si veľmi obľúbil a neviem si bez neho predstaviť život.
ale reklama je veľmi slabá. jednak ten dinosaurus…….celé trápne, to nejdem ani komentovať…. a ako človek,ktorý používa apple pay, sa pri platbe najskôr pozerám po tejto možnosti. druhá možnosť je platba kartou bezkontaktne. tretia možnosť platba kartou. hotovosť ? to už dávno nenosím. Myslel som, že apple je moderná firma a nie, že ukážu ako prvú voľbu platba hotovosťou. Chápem, že to malo dotvoriť už tak bizarný príbeh, ale príde mi to trápne. a posledná vec… to, ako dlho platí apple payom …. ma tiež prekvapilo. nemá v reklame takáto vec trvať kratšie, ako v skutočnosti ? mám pocit, že v realite je ten proces rýchlejší. Majú tak skvelý produkt, ktorý je extrémne jednoduchý na používanie, môžu urobiť tak neskutočne kreatívne reklamy a oni dajú naháňajúceho dinosaura….. pri pozeraní reklamy som sa cítil ako v roku 1980, kedy takéto veci fičali. ty vole a tá platba hotovostou v prvom rade ma dostala :D neplatilo sa HLAVNE kartou v amerike už tak 50 rokov dozadu ? ? ? fakt nepochopil som jedinú sekundu tej reklamy :D asi nie som cieľovka :D a som „rád“ že používaním apple pay som aj ja podporil tuto reklamu :D :D skvele :D som si trochu uletel, aby bolo jasné, milujem kvalitnú reklamu, rád ich pozerám. Hlavne apple reklamy, ale v poslednych rokoch to ide doosť dole vodou. nemáte tiež ten pocit ?