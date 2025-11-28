Apple spustil masivní kampaň na Apple Pay

Apple spustil v USA masivní kampaň zaměřenou na službu Apple Pay. Kampaň najdete jak v metru v rámci digitálních bannerů, tak na terminálech LinkNYC, v televizích, na billboardech, ale dokonce i přímo mezi regály v prodejnách jako je CVS a podobně.
Nejzajímavější jsou malé bannery přímo přidělané na regály, ve kterých vás Apple vyzývá, abyste za zboží zaplatili u pokladny pomocí Apple Pay místo jiného způsobu. Je to pravděpodobně největší kampaň na Apple Pay od spuštění této služby a Apple s ní začal masivně zhruba týden před Black Friday a Cyber Monday, což jsou dva dny, kdy Američané utrácejí nejvíc z celého roku.