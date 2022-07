Peněženka na iPhonu: 5 tipů a triků pro její lepší využívání

Součástí operačního systému iOS je kromě jiného také nativní aplikace Peněženka. V ní můžete ukládat, uchovávat a spravovat nejen vaše kreditní a debetní karty, ale také věrnostní kartičky. Na první pohled nenabízí nativní Peněženka příliš mnoho možností přizpůsobení, ve skutečnosti ale disponuje užitečnými funkcemi, jejichž využívání vám může usnadnit a zpříjemnit nejen placení.

Přidání věrnostní karty

Pokud u nejrůznějších prodejců využíváte věrnostní karty, určitě uvítáte možnost jejich nahrání do aplikace Wallet, kde je budete mít ve virtuální podobě po ruce, a tím pádem vám nebudou zabírat místo ve skutečné peněžence. Nejprve si z App Store stáhněte aplikaci Stocard. Podle pokynů v aplikaci nahrajte do Stocard své karty, poté vždy klepněte na vybranou kartu a vpravo nahoře klepněte na ikonku tří teček. V menu, které se vám zobrazí, pak zvolte Přidat do Apple Wallet.