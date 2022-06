Šéf Volkswagenu prozradil, zda dle něj Apple v budoucnu představí vlastní auto

V současné době zasahuje Apple do automobilového průmyslu pouze se svým CarPlay. Jedná se o jablečnou nadstavbu infotainmentů v novějších vozidlech, která je každopádně velmi oblíbená a pro mnoho uživatelů představuje naprostý základ toho, co by auto mělo umět. Pokud sledujete dění ve světě Applu již po dobu několika dlouhých let, tak však zajisté víte, že ambice kalifornského giganta směrují ještě o kus dál. Prakticky od roku 2015 se mluví o tzv. Project Titan, což má být vlastní auto přímo od Applu.

CarPlay je v automobilovém světě velmi oblíbený a získává jej čím dál tím více automobilů, avšak co se týče vlastního auta od Applu, tak slýcháme spíše smíšené názory. Na účet plánů Applu vytvořit vlastní vozidlo nedávno zareagoval i Herbert Diess, generální ředitel automobilky Volkswagen. Ten na berlínské konferenci hub.berlin konkrétně uvedl: „Nejsem si jistý, zdali vůbec Apple někdy představí své vlastní vozidlo. Stálo by to opravdu mnoho úsilí.“ Všichni jableční nadšenci, kteří Project Titan sledují, již nyní ví, že úsilí vynaložené na tento projekt je obrovské už nyní – jedná se totiž, potažmo jednalo by se, o nejvíce digitální zařízení, které by kdy Apple představil. Minulý rok na podzim každopádně Apple pověřil svého viceprezidenta pro technologie, Kevina Lynche, aby se ujal projektu vlastního automobilu jablečné společnosti. Lynch v minulosti již dotáhl do zdárného konce Apple Watch, takže zkušenosti rozhodně má. To ale neznamená potvrzení příchodu vlastního Apple Car.

Generální ředitel Volkswagenu si myslí, že než aby Apple přišel se svým vlastním vozem, tak se jednoduše spolehne a uspokojí s CarPlay. Na letošní WWDC22 nám kalifornský gigant totiž představil vizi další generace tohoto systému, kterému mnozí přezdívají CarPlay 2.0. Oproti současné generaci by „dvojka“ nabízela o mnoho více možností a funkcí. Primárně by budoucí CarPlay mohl nahradit naprosto všechny obrazovky ve vozech po celé ploše s tím, že by na něm běželo úplně vše – ať už ukazatele rychlosti a dalších informací, ovládání klimatizace a mnoho dalšího. První vozy s CarPlay 2.0 by se měly objevit již v roce 2023 a potvrdil to dokonce i výrobce elektrických automobilů Polestar. Ten má v plánu novou generaci CarPlay zpřístupnit ve svých vozech Polestar 2, a to jednoduše skrze systémovou aktualizaci. Polestar chce být jednou z prvních automobilek, která nový CarPlay začne využívat, což je rozhodně skvělé slyšet. Snad se takto zachovají i ostatní automobilky.