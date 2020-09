V případě, že vlastníte nějaké novější vozidlo, které disponuje větší obrazovkou s chytrým rozhraním, tak s největší pravděpodobností podporuje také CarPlay. Pokud o CarPlay slyšíte poprvé, tak se jedná o jakousi nadstavbu pro váš systém ve vozidle. Vzhledově samozřejmě připomíná CarPlay operační systém iOS, takže po stránce designu vypadá skvěle, nabízí však ale také mnoho skvělých funkcí a aplikací, které se mohou hodit. CarPlay jako takový se aktualizuje s každou novou verzí iOS a s příchodem iOS 14 jsme se konečně dočkali možnosti, díky které v něm můžeme konečně změnit tapetu. Pojďme se společně podívat, jak na to.

Jak v CarPlay změnit tapetu

V případě, že chcete ve vašem rozhraní CarPlay změnit tapetu na domovské obrazovce, tak je prvně nutné, abyste váš iPhone měli aktualizovaný na iOS 14. Pokud tuto podmínku splňujete, tak pokračujte následovně:

Ve vašem vozidle prvně zapněte zapalování a kabelem připojte váš iPhone k vozidlu.

a kabelem váš Aktivujte CarPlay, a poté vyčkejte, než se rozhraní kompletně načte.

a poté vyčkejte, než se rozhraní kompletně Nyní je nutné, abyste se přesunuli na obrazovku s aplikacemi . Učiníte tak jednoduše stisknutím ikony v levém dolním rohu.

. Učiníte tak jednoduše stisknutím V aplikacích je poté nutné, abyste nalezli nativní aplikaci Nastavení, na kterou klepněte.

na kterou klepněte. Poté z menu, které se zobrazí, vyberte možnost Tapeta.

Zde už si nakonec stačí vybrat jednu z předpřipravených tapet a klepnout na ni, čímž se aktivuje.

Na závěr ještě uvedu, že CarPlay je doopravdy k dispozici pouze na iPhone. Pokud byste chtěli CarPlay aktivovat pomocí iPadu, tak se vám to nepovede. Zároveň je velká škoda, že jsme se s příchodem iOS 14 v CarPlay nedočkali možnosti, pomocí které lze tapetu vyměnit za vlastní fotografii či obrázek. S největší pravděpodobností se ale této možnosti ani nedočkáme, jelikož tapety v CarPlay jsou vytvořené tak, aby nesplývaly s ikonami. Kdyby splývaly, tak by je musel řidič složitě hledat a mohl by se přestat věnovat řízení a v tom nejhorším případě způsobit nehodu. I přesto je ale fajn, že nově máme k dispozici alespoň tuto minimální možnost změny.