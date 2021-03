Jestliže patříte mezi majitele novějšího vozidla, tak s největší pravděpodobností můžete využít CarPlay. Pro ty méně znalé se jedná o jablečný systém pro vozidla, který je součástí iOS. Pokud váš iPhone k vozidlu, které CarPlay podporuje, připojíte vůbec poprvé, tak se zobrazí notifikace, ve které CarPlay musíte povolit. Po každém dalším připojení už nemusíte nic potvrzovat a CarPlay se vždy automaticky propojí – u starších vozidel drátově, u těch novějších už i bezdrátově. Pokud vám nevyhovuje, že se CarPlay automaticky spustí bez ověření a odemčení iPhonu, tak jste tady naprosto správně. V tomto článku se totiž společně podíváme na to, jak nastavit, aby se CarPlay připojilo až po odemknutí.

Jak na iPhone nastavit, aby se CarPlay připojilo až po odemknutí

V případě, že byste na vašem iOS zařízení chtěli nastavit, aby se CarPlay automaticky propojilo s vozidlem až poté, co jablečný telefon odemknete, tak se nejedná o nic složitého. Postup je následující:

Prvně je nutné, abyste na iPhonu otevřeli nativní aplikaci Nastavení.

Jakmile tak učiníte, tak lokalizujte a klepněte na kolonku Obecné.

V rámci této sekce nastavení pak přejděte do možnosti CarPlay.

Na další obrazovce si v sekci Moje auta vyberte váš automobilový systém a klepněte na něj.

vyberte a klepněte na něj. Nakonec už jen stačí, abyste pomocí přepínače deaktivovali možnost Povolit CarPlay při uzamčení.

Výše uvedeným způsobem lze tedy jednoduše na vašem iPhonu nastavit, aby se CarPlay automaticky nespojilo se systémem vozidla ihned po připojení. Pokud po deaktivaci funkce budete chtít, aby se CarPlay načetlo, tak bude nutné, abyste prvně odemknuli váš iPhone – až poté dojde k automatickému spojení. Berte na vědomí, že se deaktivace této funkce vztahuje jen na konkrétní iPhone a nikoliv na vozidlo. To znamená, že pokud se do vozidla posadí kdokoliv jiný a připojí svůj iPhone, tak pro aktivaci CarPlay nebude nutné provést odemčení. Dotyčný jedinec by funkci musel deaktivovat stejně jako vy.