CarPlay nabídne podporu pro více displejů a obsah vyplní i nestandardní displeje

WWDC není jen úvodní Keynote, ale také stovky videí, které Apple sdílí s vývojáři a informuje je v nich o tom, jak mohou využít chystané novinky. Mezi těmi se objevily také informace o CarPlay v iOS 17 a jak můžete vidět v galerii níže, Apple se snaží vylepšit CarPlay, co jen mu síly stačí. Mezi novinky, kterých se v iOS 17 dočkáme, je možnost zobrazení informací z CarPlay na více displejích ve vozidle současně. Dnes již téměř každý moderní vůz nabízí virtuální kokpit, klasický středový displej a některé pak také displej pro spolujezdce.

Fotogalerie Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.44.02 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.43.49 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.45.21 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.44.19 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.46.06 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.45.32 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.45.47 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.46.31 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.43.44 Snímek obrazovky 2023-06-26 v 9.44.33 Vstoupit do galerie

Apple nově umožní využít CarPlay na všech displejích ve vozidle. Informace z CarPlay navíc bude možné na jednotlivé displeje rozdělit a tak například ve virtuální kokpitu budete mít k dispozici navigaci z CarPlay, zatímco na středovém displeji budete mít zobrazeno například hlavní menu CarPlay a na displeji u spolujezdce se zobrazí přehrávaná hudba z Spotify nebo Apple Music.

Z toho, jak se snaží výrobci integrovat displeje do zbytku interiérů vozu, často plynou nestandardní rozměry nebo tvary displejů. Doposud se CarPlay až na naprosté výjimky zobrazoval tak, že vyplnil pouze tu část displeje která tvořila obdelník nebo čtverec. Nyní si dokáže CarPlay poradit i se zaoblenými tvary, nestandardními výčnělky a v podstatě čímkoli, co vás, respektive designéry automobilu napadne. Ovládání pomocí fyzických tlačítek se taktéž zlepšilo a nově není nutné pouze procházet všechny prvky postupně, ale můžete přeskočit z jednoho výběru do druhého, což usnadní používání CarPlay. V iOS 17 a jeho CarPlay taktéž nechybí nightmode, který je dostupný jak pro CarPlay jako celek, tak pro všechny aplikace, které jsou do CarPlay integrovaný a to včetně aplikací třetích stran.