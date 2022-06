CarPlay v iOS 16: Vše je jinak, než se zdá

Na konferenci WWDC22, která se konala před několika dny, se událo hned několik důležitých událostí. Primárně jsme se očekávaně dočkali představení iOS a iPadOS 16, macOS 13 Ventura a watchOS 9, společně s novými produkty v podobě přepracovaného MacBooku Air a 13″ MacBooku Pro se zbrusu novými čipy M2. Nutno ale zmínit, že se Apple na této konferenci věnoval i mnoha dalším věcem, mezi které patří například CarPlay, což je jakási jablečná nadstavba vestavěných automobilových systémů, která je ve světě Applu opravdu hojně využívaná.

Pokud jste konferenci sledovali společně s námi, tak si rozhodně vzpomínáte na pasáž, ve které nám Apple ukázal zbrusu novou generaci CarPlay. Vylepšení je opravdu nespočet – zmínit můžeme například integraci s vícero displeji včetně budíků, na kterých se zobrazí digitální rychlost a další informace. Kromě toho by CarPlay další generace mělo být schopné získat od vozidla vícero dat, například o teplotě apod. V neposlední řadě budeme schopni jednoduše ovládat rádio a mnoho dalšího. Mnoho testerů a vývojářů se tak těšilo na to, až si nainstalují první beta verzi iOS 16 a nové rozhraní CarPlay si vůbec poprvé vyzkouší. Jenže po zapnutí CarPlay ve vozidle zůstalo mnoho nadšenců zklamaných, jelikož se oproti nic nezměnilo. Někteří jedinci si tak mohli říct, že se nejspíše vylepšeného CarPlay nové generace dočkáme až v nějaké další beta verzi iOS 16, podobně jako mnoha dalších funkcí.

Tohle je sice pravda, ale jen z části. Nová generace CarPlay totiž opravdu přijde později, ale rozhodně ne tento rok, a dokonce možná ani ne v iOS 16, ale klidně až v dalších generacích iOS a budoucích automobilech. S největší pravděpodobností totiž CarPlay nové generace získají až vozy z roku 2024 či 2025, což znamená, že si ještě dlouhou dobu počkáme. A z jakého důvodu tedy Apple vůbec tyto novinky společně s iOS 16 představil? Čistě z toho důvodu, aby ukázal, co chystá do budoucna. Rozhodně však tohle Applu nemůžete mít za zlé, jelikož přímo při představování nové generace CarPlay uvedl, že se jedná pouze o náhled toho, jak bude v budoucích vozidlech vypadat a fungovat, viz obrázek níže. Většina uživatelů tuto informaci pouze nezaznamenala.

Znamená to tedy, že je aktuální CarPlay z iOS 16 stejný jako ten z iOS 15? Zcela upřímně ano, a to především pro nás v Česku. Zde se totiž opravdu nedočkáme prakticky žádných změn, kterých bychom si mohli všimnout. Uživatelé CarPlay ve Spojených státech si však každopádně užijí alespoň vylepšení aplikace Zpráv, díky kterému mohou ihned odpovídat na příchozí zprávu prostřednictvím Siri. Určitých vylepšení se pak dočkala také aplikace Podcasty, která se v CarPlay více zaměřuje na lepší doporučení obsahu. Kromě toho mohou uživatelé v CarPlay z iOS 16 začít využívat aplikace ze dvou nových kategorií – tankování a „podpora“ řidiče. Někteří uživatelé si každopádně všimli lehkých přepracování rozhraní aplikací třetí strany, nejspíše se ale v tomto případě jedná pouze o aktualizace aplikací.