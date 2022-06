Jeden rok headset, druhý rok brýle: Apple už má jasno v tom, kdy přestaví své AR/VR novinky

O příchodu AR/VR headsetu či chytrých brýlí z dílny Applu, které by měly být v budoucnu nedílnou součástí jeho nabídky, se začalo čile spekulovat již při představení ARKitu v iOS 11. Ani pět let po jeho odhalení sice ještě headset či brýle k dispozici nemáme, jak se však zdá, ani na jednu z těchto věcí bychom již nemuseli čekat příliš dlouho.

O výše zmíněných hardwarových produktech je v poslední době slyšet čím dál tím víc, přičemž se svou troškou do mlýna věnovanou právě jim před pár hodinami přispěchal přední analytik společnosti Haitong Intl Tech Research Jeff Pu. Ten se nechal konkrétně slyšet, že zatímco headset má Apple v plánu skutečně představit příští rok, chytré brýle by jej měly následovat o rok později – konkrétně pak ve druhé polovině roku 2024. Kalifornský gigant má mít totiž již jejich značnou část hotovou s tím, že nyní začíná testovat možná designová řešení. Co se pak týče dalších detailů, brýle mají být vyrobeny ze skla Corning, které využívá Apple i pro své iPhony, či Hoya, které v Apple produktech v současnosti nenaleznete. Poměrně zajímavé je pak to, že má Apple věřit, že brýle dokáží nahradit iPhone v horizontu deseti let od jejich představení. S ohledem na tuto vizi je tak asi každému naprosto jasné, jak moc musí Apple své novince věřit. Zda je tato víra na místě či nikoliv nicméně ukáže až čas.