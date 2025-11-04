Revoluce v doručování zásilek? Amazon představil chytré brýle pro své kurýry

Amazon přichází s dalším technologickým vylepšením v oblasti doručování – chytrými brýlemi s umělou inteligencí. Tyto nové brýle jsou navrženy speciálně pro doručovatele (DAs), aby jim usnadnily navigaci, zvýšily bezpečnost a umožnily jim pracovat zcela bez telefonu.
Brýle využívají počítačové vidění a AI senzory, které doručovatelům zobrazují informace o doručení přímo před očima. Obsahují například pokyny pro chůzi až ke dveřím zákazníka, identifikaci balíků nebo zaznamenání důkazu o doručení. Díky tomu řidiči nemusí neustále přepínat pohled mezi telefonem, balíkem a okolím.
Bezpečnější doručování díky moderní technologii
Brýle automaticky aktivují navigaci po zaparkování a navedou doručovatele až ke správné adrese. Pomáhají i v náročnějším prostředí, jako jsou bytové domy nebo špatně osvětlená místa. V budoucnu by technologie mohla detekovat chyby při doručení nebo upozornit na přítomnost zvířat.
Fotogalerie
Součástí systému je ovládací jednotka v doručovací vestě s výměnnou baterií a tlačítkem nouzového volání. Brýle jsou navíc uzpůsobeny pro celodenní nošení, včetně možnosti vsadit dioptrická skla nebo samozatmavovací čočky. Amazon zapojil do vývoje stovky svých doručovatelů, kteří testovali prototypy a pomohli vylepšit pohodlí a čitelnost displeje. Tato inovace je součástí širší snahy Amazonu o vylepšení tzv. last-mile logistiky a větší podpory doručovatelů pomocí pokročilých technologií.