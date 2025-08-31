Zamiloval jsme si Amazon Delivery v USA: večer objednáte, druhý den najdete na rohožce před bytem

Pokud máte Amazon Prime a objednáte si z Amazonu balíček, který má doručení následující den, pak zažijete v USA něco, co v EU znají jen ti co žijí v rodinném domě a ještě musejí mít ochotného kurýra. V USA samzořejmě existují i kurýrní boxy, stejně jako v Evropě, ale kouzlo Amazon Prime spočívá v tom, že vám balíček doručí až ke dveřím a to nejen v rámci rodinného domu, ale co je pro evropany nezvyklé, tak i v rámci bytového domu. Je jedno na jakém bydlíte patře, svůj balíček si najdete na rohožce přímo před bytem. Večer před půlnocí si tedy něco objendáte a druhý den to najdete až na rohožce před svým vchodem. Pokud objednáváte něco dražšího, můžete zvolit možnost, abych kurýr co balíčky roznáší požadoval buď podpis nebo ve většině případů musel převzetí zásilky ověřit kódem, který vám dojde na mail a do aplikace Amazon.
Fotogalerie
Osobně objednávám desítky balíčků a nikdy jsme s tím neměl žádný problém a to i v případě, kdy se kurýrovi nechtělo šlapat do schodů a nechal mi zásilku za vchodovými dveřmi, což se stává výjimečně. Dokonce i když mi dorazil MacBook, tak jsme schválně nechtěl osobní setkání s kurýrem kvůli kódu nebo podpisu, protože jsme byli celý den doma a samozřejmě balíček byl bez problémů před vchodovými dveřmi do bytu. Je to trošku nezvyk oproti boxům do kterých i když jsou již téměř všude musíme u nás většinou chodit, pokud chceme zásilku do druhého dne. Kurýři Amazonu doručují balíčky včetně víkendů a to většinou od 7:00 do zhruba 21:00 s tím, že se klidně může stát, že do vaší bytovky během dne dojde hned několik kurýrů, klidně i 5. Každý může mít zásilku pro někoho jiného podle toho, jak rychle dokáže Amazon expedovat zboží. Jakmile je zásilka na rohožce, dojde vám do aplikace a mailu potvrzení o doručení a to včetně fotky, která ukazuje, jak vám zásilka leží před vašimi vchodovými dveřmi.
Osobně však musím poděkovat všem kurýrům, kteří mi vozí zásilky v Evropě, že stačí když jim otevřu garáž a balíčky do ni vždy ochotně dají ať jsem na zahradě nebo na druhém konci planety. Pro mě osobně se tedy mění jen čas doručení, ale zásilky najdu i v EU v garáži a nemusím nikam chodit. I tak však musím říct, že v tomto směru je Amazon naprosto bezkonkurenční, ovšem samozřejmě jen v USA.