Apple pracuje na vlastních chytrých brýlích s AI, bude to přímá konkurence Ray-Ban Meta

Chytré brýle od Apple, to je to na čem aktuálně podle agentury Bloomberg společnost z Cupertina pracuje. Apple vyvíjí nové čipy určené pro dosud nepředstavené chytré brýle, které by měly konkurovat brýlím Ray-Ban Meta. Tyto brýle se v posledních měsících staly technologickým fenoménem – zejména díky integraci umělé inteligence a funkcím jako je focení, natáčení videa či překlad. Apple zjevně nechce zůstat pozadu a chystá vlastní alternativu, jejíž výroba by mohla začít v roce 2026 nebo 2027.

Apple nasazuje optimalizované čipy z Apple Watch

Jádrem celého projektu je nový čip vycházející z architektury SoC používané v Apple Watch. Tato platforma je známá svou vysokou energetickou efektivitou, což je klíčové právě pro zařízení jako jsou brýle, kde je kapacita baterie výrazně omezena. Apple čip navíc dále optimalizuje pro ještě nižší spotřebu, což naznačuje, že cílí na celodenní výdrž na jedno nabití – něco, co je pro trh s chytrými brýlemi zatím výzvou.

Apple Brýle s AI a kamerami, ale bez rozšířené reality

Na rozdíl od ambiciózního projektu plně rozšířené reality (AR), na kterém Apple nadále pracuje, budou tyto nové chytré brýle spadat do kategorie tzv. „AI brýlí“, podobně jako Meta Ray-Ban. Tyto modely neobsahují klasickou AR funkcionalitu jako holografické projekce do zorného pole, ale spoléhají na kamerové senzory, mikrofony a AI asistentyk poskytování pokročilých funkcí. Brýle od Applu by měly umět:

pořizovat fotografie a videa

překládat mluvené slovo v reálném čase

rozpoznávat objekty a produkty v okolí

poskytovat navigaci nebo kontextové informace o prostředí (tzv. Visual Intelligence)

Zajímavostí je, že Apple údajně zvažuje i nahrávání prostorového videa (Spatial Video), které by mohlo být později přehratelné ve Vision Pro. Apple už údajně nejméně rok zvažuje vstup do této kategorie, a zdá se, že nyní konečně padlo rozhodnutí pokračovat v plném vývoji. I přesto ale nečekejme brýle v nejbližších letech. Podle dostupných informací se Apple připravuje na hromadnou výrobu nejdříve v roce 2026, což by znamenalo uvedení na trh v letech 2026 nebo 2027.

Současně Apple stále pracuje na svém dlouhodobém cíli – plně rozšířených AR brýlích, které by mohly nahradit iPhone jako hlavní výpočetní zařízení. Tento projekt je ale technicky mnohem náročnější a podle interních zdrojů je stále v rané fázi vývoje. Meta má náskok, ale Apple má výhodu ekosystému. Zatímco Meta s Ray-Ban brýlemi už druhou generací testuje trh a sbírá reálná data od uživatelů, Apple sází na precizní vývoj a hlubokou integraci do svého ekosystému. Pokud se Applu podaří propojit chytré brýle s iOS, Siri, Apple Maps a dalšími službami, může nabídnout zkušenost, která bude pro uživatele iPhonů přirozeným rozšířením jejich každodenního digitálního života.