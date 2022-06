Slováci mají novou převratnou mobilní aplikaci, zaplatí přes ní daně i vyřeší náhradní pas

Cestám na úřady by mohlo s trochou štěstí v dohledné době odzvonit – tedy minimálně na Slovensku. Tamní Ministerstvo investicí, regionálního rozvoje a informatiky (MIRRI) totiž představilo novou mobilní aplikaci, která právě cesty na úřad dokáže částečně eliminovat.

Nová aplikace nese název Slovensko v mobile a ve své podstatě se jedná o další možnost vstupu do e-governmentu, do kterého se šlo doposud dostat jen přes počítač a elektronický občanský průkaz se čtečkou. Dvě posledně zmiňované věci sice budou potřeba i pro zprovoznění aplikace, avšak poté pro přihlašování již třeba nebudou. Co se pak týče využitelnosti, tamní ministerstvo se nechalo slyšet, že půjdou přes aplikaci vyřešit například daně, náhradní cestovní doklady, ale třeba vás upozorní i na blížící se konec technické u auta a tak podobně. Jednat se tedy bude o skutečně skvělého státního pomocníka ve vaší kapsy, který by měl být užitečný v mnoha směrech. Státní tajemník MIRRI Ján Hargaš nicméně jedním dechem na tiskové konferenci dodal, že o kvalitě aplikace nyní rozhodne ve velkém i to, jak se jí rozhodnou přijmout ostatní ministerstva – respektive jak moc se do ní začlení. Pokud ji však přehlížet nebudou, stane se z ní bezesporu nejlepší vstupenka do e-governmentu, kterou si mohou Slováci jen přát.

Slovensko v mobile pro iPhone lze stáhnout zde