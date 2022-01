Starlink je oficiálně dostupný na Slovensku!

Den na který na Slovensku čekali fanoušci technologií, je právě dnes. Starlink nejprve všem, kteří měli předobjednávku rozeslal okolo 18:00 emaily, ve kterých informuje o tom, že jejich zařízení je připraveno a mohou si jej zakoupit a o zhruba dvě hodiny později dorazil také email informující o tom, že na Slovensku je od dnešního dne oficiálně dostupný internet společnosti Starlink. Aktuální rychlost, kterou je možné dosáhnout se na Slovensku pohybuje mezi 100 Mb/s až 200 Mb/s při latenci nižší než 20ms. Pokud patříte mezi ty, jenž si Starlink předobjednali, pak si dejte dobrý pozor.

Pokud totiž do sedmi dnů od doručení potvrzujícího emailu nezrušíte vaši objednávku, dojde automaticky k tomu, že vám bude z karty stržena platba za samotné zařízení a zásilka vám bude odeslána. Pokud na objednávce trváte a těšíte se na hvězdný internet od Elona Muska, pak je vše v pořádku. Pokud jste si to však mezičasem rozmysleli, je nutné objednávku zrušit. Stejně tak ji můžete i okamžitě potvrdit a zařízení potřebné pro připojení k satelitnímu internetu vám bude doručeno. Cena samotného hardware potřebného pro používání internetu Starlink je 499€. Ovšem tím samozřejmě cena nekončí. Poštovné a balné stojí neuvěřitelných 84€. Tedy váš depozit, který jste platili bude stačit pouze na poštovné a balné, a tak vám z karty odejde dalších 495€ na samotný hardware. Od prvního měsíce pak musíte počítat s tím, že služba stojí měsíčně 99€.

Měsíční poplatek můžete kdykoli zrušit a tím zrušit také samotnou službu s tím, že vždy platíte měsíc předem a dokud nedojde k následujícímu zúčtovacímu období, bude služba stále funkční. Je však důležité si uvědomit, že sice můžete zrušit internet jako takový, ale vrátit sadu za 499€, kterou k jeho poskytování potřebujete možné není. Můžete ji vrátit pouze do 30 dnů, od doručení nebo následně reklamovat. Pokud se však po více než 30 dnech rozhodnete, že internet od Starlink vám nevyhovuje, máte smůlu. Sadu si zkrátka necháte, protože objednat si internet bez sady není možné, a proto ji nemáte v podstatě šanci ani nikomu prodat. Není totiž možné si koupit hardwar Starlink a napojit na něj nový paušál. Každý zákazník si musí koupit vlastní satelitní přijímač a k němu aktivovat předplatné.

Pokud jste však milovníci technologií a nemůžete se dočkat na to až budete mít Starlink doma, pak jste se dočkali. Pokud si vše chcete jen vyzkoušet, pak pamatujte na to, že je nutné sadu vrátit nejpozději do 30 dnů od doručení, a to v případě, kdy vám například nebude vše fungovat podle představ, což se může stát v případě, kdy satelitní přijímač nebude mít adekvátní prostor a výhled na oblohu a tak dále. Starlink je tedy od dnešního dne oficiálně dostupný na Slovensku.