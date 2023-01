Dálniční známka 2023 Rakousko a Slovensko a jak ji koupit přes iPhone

Zatím co Slovensko a Česko nabízí možnost zkaoupit si takzvané dálniční známky na 365 dní, tedy známky, které platí 365 dní od jejich koupě, Rakousko nic podobného nenabízí a tak pokud do Rakouska jezdíte často a využíváte dálnice, dobře víte, že se vyplatí koupit si dálniční známku do Rakouska právě v Lednu, tak aby vám platila do konce následujícího ledna, tedy pokud se samozřejmě bavíme o roční známce. Proto právě nyní většina motoristů, kupuje dálnižní známky do Rakouska. Pojďme to spojit i s našim dalším sousedem Slovenskem a podívejme se na to, jak můžete koupit dálniční známku do Rakouska a dálniční známku na Slovensko pro rok 2023 přes iPhone.

Dálniční známka Rakousko 2023

Rakouská aplikace vypadá oproti té Slovenské skutečně skvěle. Nabízí kromě možnosti zakoupení dálničních známek také informace o uzavírkách, kolonách a celkové situaci na dálnicích. Obsahuje dokonce plánovač tras nebo funkci společník, která vás informuje o všem důležitém, co se okolo vás na dálnici děje. Máte dokonce možnost podívat se na záběry z videokamer umístených po rakouských dalnicích a tak dále. Nechybí zde zkrátka nic, co byste od moderní aplikace očekávali.

Rakouské elektronické dálniční známky platí až 18 dní od chvíle, kdy je zakoupíte. Zatím co na Slovensku totiž příliš Evropskou unii neřeší, v Rakousku je tomu jinak. Pokud jste totiž běžný spotřebitel / nepodnikatel, pak máte dle Evropských směrnic právo do 14 dnů od nákupu produktu nebo služby svou objednávku zrušit a odstoupit od ní. To můžete udělat elektronicky nebo také klasickou poštou a tak pro jistotu v Rakousku počítají s tím, že dopis může jít až tři dny a proto známka platí až 18 dní od zakoupení. Mohlo by se totiž stát, že si někdo koupí známku na deset dní, projede Rakouskem a poté odstoupí od smlouvy. Abyste mohli známku využívat okamžitě, stačí při koupi známku uvést, že jste podnikatel. Nebojte se, nic po vás nebudou chtít a vp odstatě se tím pouze vzdáte možnost ireklamace a tím pádem vám známka může platit okamžitě.

Oficiální aplikaci pro nákup dálniční známky do Rakouska si stáhnete přímo zde.

Dálniční známka Slovensko 2023

I když aplikace eznamka svouji grafickou stránkou odpovídá spíše devadesátým letem než roku 2019, funguje překvapivě dobře. Stačí si ji stáhnout do telefonu a následně zvolit možnost zakoupit novou eznámku. Stačí vybrat typ vozidla, tedy vozidlo nebo vozík, a typ známky. Volit můžete mezi roční, 30 denní a 10 denní známkou. Následně zadáte evidenční čislo vozidla, tedy SPZ a krajinu, ve které je vozidlo registrována. Poté už jen vyplníte email, telefonní číslo a pokračujete k platbě, kde zaplatíte online pomocí zadání informací o vaší platební kartě. Okamžitě po uskutečnění platby se dálniční známka objeví v přehledu vašich známek a na email vám dorazí faktura.

V přehledu známek máte možnost znovu stáhnout doklad o zaplacení, případně známku odstranit v případě, že jste vozidlo například prodali. V rámci aplikace máte možnost přidat také existující eznámku a to například v momentě, kdy aplikaci smažete a opět nainstalujete nebo v situaci, kdy jste si známku zakoupili pomocí automatu na bývalých hraničních přechodech. Máte zde také možnost zkontrolovat si, zda vozidlo s vámi zadaným evidenčním číslem má platnou dálniční známku nebo například změnit své údaje, tedy email a telefonní číslo. Pokud navíc koupíte dálniční známku na Slovensko, máte k dispozici službu Help on Motorway, která je skutečně geniální a pomůže vám v případě, kdy se vám cokoli stane na dálnici v rámci SR. Na tuto službu jsme se detailně podívali v článku Help on Motorway: Geniální aplikace, kterou by měla mít každá země a nejen Slovensko.

Oficiální aplikaci pro nákup dálniční známky na Slovensko si stáhnete zde.