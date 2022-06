Nový HomePod OS si bude moci poprvé v historii vyzkoušet s předstihem kdokoliv

Apple to myslí s testováním svých operačních systémů evidentně čím dál tím víc vážně. Poté, co v loňském roce umožnil vůbec poprvé testovat v rámci veřejného beta testování hodinkový operační systém watchOS 8, totiž letos testování pootevírá ještě více a to konkrétně majitelům HomePodů.

Ačkoliv se Apple včera novinkám pro HomePod prakticky nevěnoval, je naprosto jasné, že si pár novot pro své chytré reproduktory připravil. Na objevování prvních novinek si nicméně budeme muset takřka 100% počkat až do července, kdy by měl Apple HomePod OS 16 pro veřejnost v beta verzi uvolnit spolu s ostatními veřejnými beta verzemi. Kdy přesně se tak stane je nicméně v tuto chvíli nejasné, jelikož bude velmi záležet na tom, jak se mu podaří opravit chyby, které budou nahlášeny uživateli v rámci vývojářských bet. Těch je totiž dle všeho požehnaně, takže je brzké vypuštění beta systémů pro veřejnost naprosto vyloučeno.

Beta testování operačního systému nebo chcete-li firmware pro HomePod není pro Apple žádnou novinkou. V minulosti se totiž k testování taktéž uchyloval, avšak zpravidla jen ve velmi malé skupince uživatelů, od které sbíral osobní feedback. Přechod na nový testovací systém tak pro něj bude zcela určitě velkým krokem kupředu a do jisté míry i zárukou toho, že bude operační systém pro HomePod nakonec vytvořen lépe než kdykoliv předtím – tedy minimálně z hlediska minimální chybovosti.