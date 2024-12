HomePod s displejem dorazí už příští rok!

Přestože Apple v České republice Homepody oficiálně skrze svůj Apple Online Store neprodává, v nabídce tuzemských eshopů si tyto chytré reproduktory našly již dávno své místo a mnozí jablíčkáři je proto i v našich luzích a hájích používají. Právě ty by mohla potěšit nejnovější zpráva pro investory zveřejněná spolehlivým analytikem Ming-Chi Kuem, dle kterého se nová generace HomePodu nezadržitelně blíží. A jak se zdá, bude podstatně zajímavější než to, co Apple ukázal coby 2. generaci.

Kuovy zdroje pocházející podle všeho přímo z Applu přišly před pár hodinami konkrétně s tím, že má Apple v plánu koncem příštího roku uvést zbrusu nový HomePod s displejem na jeho horní straně. Reproduktor by měl údajně obsahovat čip A18 spolu s 8GB RAM paměti kvůli podpoře Apple Inteligence, přičemž displej v jeho horní části, který nahradí nynější plošku s LED podsvícením a ovládacími prvky, by měl mít průměr 6,7“ a měly by se na něm zobrazovat nejen ovládací prvky, ale i informace o přehrávané skladbě a tak podobně.

Dříve uniklé části HomePodu 3 homepod 3 2 homepod 3 3 homepod 3 1 homepod 3 1 homepod 3 2 Vstoupit do galerie

Velmi zajímavé je pak to, že má Apple s vývojem této verze HomePodu poměrně zásadně bojovat, konkrétně pak zejména na poli softwaru. Bližší informace však bohužel nejsou k dispozici a my tak můžeme jen hádat, zda je problém v některé z připravovaných funkcí, nebo v propojení softwaru s hardwarem, konkrétně pak v tom, zda software špatně funguje v kombinaci s displejem a prvky na něm. Tak či tak, zhruba za rok už bychom měli mít možnost si tento nový kousek pořídit a doufejme, že za rozumnou cenu. Když totiž Apple přišel před lety s druhou generací HomePodu, oproti té první ji zlevnil.