iOS 16 odhalil blížící se příchod nového HomePodu

Fanoušci HomePodu budou mít možná už letos důvod k radosti. Včera vydaná první beta operačního systému iOS 16 totiž obsahuje zmínky dosud nevydaném HomePodu, který by tak mohl dorazit zřejmě v průběhu podzimu. Ostatně, jen těžko by na něj Apple již chystal s takovýmto předstihem svůj systém, kdyby neměl jeho relativně brzké představení v plánu.

Kód bety iOS 16 toho o novém HomePodu bohužel odhaluje pramálo. Jedinou zmínkou, kterou v něm najdete, je totiž jen “AudioAccesory6”, což je označení, které Apple používá jak pro klasické HomePody (ty jsou označovány jako AudioAccessory1), tak i pro HomePody mini (ty jsou označovány jako AudioAccessory5). Nicméně z předešlých týdnů víme, že má Apple údajně pracovat na jakémsi mezistupni nebo chcete-li hybridu velkého a malého HomePodu, který by nabídl kvalitnější zvuk, ale byl by k dostání za přívětivou cenu, díky které by byl schopen konkurovat ostatním umělým asistentům. Je tedy možné, že se za označením AudioAccessory6 skrývá právě on.

Jelikož Apple představil poslední HomePod ve formě modelu mini na podzim 2020, nebylo by absolutně překvapivé, kdyby se letos rozhodl tuto modelovou řadu oživit novým kouskem. Zajímá-li vás pak přesnější termín, nejpravděpodobnější se v tuto chvíli jeví září, jelikož v září dorazil právě i mini. Apple by jej v takovém případě mohl uvést po boku iPhonů 14 (Pro) a díky tomu jej tak prezentovat jako vynikající příslušenství právě pro ně. Zda se tak stane či nikoliv nicméně ukáže až čas.