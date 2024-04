Applu unikla fotka části displeje nové generace HomePodu!

Okolo dosud nepředstavených jablečných produktů koluje přirozeně celá řada spekulací. Jak již bývá zvykem, v největší pozornosti jsou iPhony, a některé produkty jsou možná neprávem upozaděny. HomePod platí za dobře hrající chytrý reproduktor s celou řadou velmi zajímavých funkcí. Nicméně novinek okolo něj se tradičně objevuje poskrovnu. Na každý pád v průběhu několika posledních let jsme mohli slyšet informace, že by jablečný gigant měl pracovat na chytrém reproduktoru s dotykovým LCD displejem. A jak se zdá, něco se v tomto směru chystá.

Leaker Kotsunami získal snímek komponentu pro budoucí HomePod, který právě displej na jeho horní části potvrzuje. V příspěvku na X Kosutami ukazuje součást obrazovky nevydaného HomePodu, který obsahuje velké zakřivené sklo, které pokrývá téměř celý horní povrch reproduktoru. Součástka odpovídá již dříve uniklému prototypu HomePodu, který zakřivený LCD displej měl. Tak se zdá, že by konci spekulací mohlo být konec.

Dle zdrojů Apple vytvořil celou řadu prototypů HomePodu s displejem, a to včetně jednoho, který se designem inspiroval u Amazon Echo Show. K čemu displej na HomePodu bude? Měl by přirozeně zobrazovat informace o přehrávaných médiích a aplikacích jako Apple Music či Apple Podcasts. Displej na HomePodu by také mohl zobrazovat některá důležitá upozornění, která uživatelům umožní přijímat telefonní hovory a odpovídat na zprávy.