Zájem o Apple Vision Pro strmě upadá

Měla to být revoluce, ale zatím se vše jeví spíš jako velký průšvih. Tak přesně takto by se s trochou nadsázky dal zatím shrnout životní cyklus prvního AR/VR headsetu Vision Pro z dílny Applu. Ten si svou premiéru odbyl již na loňské vývojářské konferenci WWDC, přičemž na pulty obchodů v USA vstoupil letos v únoru. Po prvotní vlně zájmu však nyní prodejně paběrkuje a co víc, lidé už nemají příliš zájem ani o jeho bezplatné vyzkoušení si v Apple Storech.

Na trable Apple Vision Pro poukázal ve svém klasickém nedělním souhrnu informací ze světa Applu velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu, který na toto téma hovořil s řadou zaměstnanců Applu, ale taktéž s analytiky. Podařilo se mu zjistit například to, že prvotní poptávka pro demo schůzkách, na kterých zaměstnanci Applu ukazovali lidem schopnosti Vision Pro, rapidně klesla. Někteří uživatelé pak už dokonce nemají problém na schůzku bez omluvy přijít, jelikož ví o tom, že jim ve výsledku nehrozí žádný postih a když budou mít zájem v budoucnu, stačí se na prodejně zastavit a personál jim Vision Pro ukáže i bez rezervace. Co se pak týče prodejů, ty se v mnoha obchodech stále pohybují okolo nižších jednotek denně a to navíc jen v případě, když je dobrý den.

Samotný Gurman se nicméně obrovskému úpadku zájmu o Vision Pro, který se Apple snaží v USA zpomalit například skrze výrazné grafické prvky na domovské internetové stránce, nediví. Sám přiznává, že zatímco zprvu jej headset bavil a používal jej denně, nyní mu leží na poličce a využije ho tak jednou až dvakrát týdně. Na vině má být přitom řada faktorů v čele s nutnosti nasazení a připojení baterie, což je činnost chtě nechtě složitější než usednutí k Macu či uchopení iPhonu do roky. Zároveň je přesvědčen o tom, že visionOS je oproti tradičním systémům typu iOS a macOS složitější a tedy pro tradiční uživatele tak úplně není.

Co je však možná to nejdůležitější, je absence jakékoliv „killer app“, tedy aplikace, která by vás prakticky nutila zařízení používat jen tím, jak skvělá a zábavná je. Může se jednat klidně o hru či o jinou věc – důležité je jen to, aby uživatele oslovila natolik, že se právě kvůli ní bude k zařízení vracet. A právě to na Vision Pro chybí, kvůli čemuž se dost možná netěší ani zdaleka takové oblibě, v jakou Apple pravděpodobně doufal. Kvůli izolaci od okolí se navíc headset dle Gurmana hodí primárně pro „vlky samotáře“ či pro aktivity, kdy jste zkrátka sami nebo chcete být sami – tedy třeba při dlouhém letu a tak podobně. Pro použití v kolektivu a tak podobně zkrátka není.

Před Applem je tedy nyní nelehký úkol ve formě přesvědčit svět, že používání Vision Pro má smysl pro mnoho úkonů. Zda se mu to podaří či nikoliv nicméně ukáže až čas. Faktem ale je, že v současnosti je využití Vision Pro opravdu velmi specifické a kromě využití v medicíně se zatím nezdá, že by se dokázala tato novinka v profesionální sféře někde prosadit. Ale kdo ví, zatím je na úplném začátku svého života.