Zahrajte si na dinosaura v nově oznámené hře Path of Titans

Do kin se nezadržitelně blíží další pokračování Jurského světa a společně s ním se zprávy ze světa mobilního gamingu začaly plnit ještěry z druhohor. Zatímco oficiální hra k filmu vyjde zřejmě společně s jeho uvedením v kinech, nově oznámený titul Path of Titans má zřejmě větší ambice a bude trávit delší čas v uzavřených beta verzích. Na rozdíl od Jurassic World Primal Ops však v novince nebudete hrát za normálního člověka. Path of Titans vám totiž dá možnost vytvořit si vlastního dinosaura. Hru si přitom můžete už nějakou dobu zahrát na osobních počítačích. Tam se na hru původně složili sami fanoušci pomocí crowdfundingové kampaně, kde projekt vybral takřka trojnásobek toho, co původně vyžadoval.

Path of Titans bychom mohli nejlépe zařadit do žánru survivalových sandboxů. V kůži svého dinosaura prožijete celý život, od vylíhnutí do dospělosti. Společnost vám při tom budou dělat nejen vaši rodinní příslušníci, ale i někteří ze třiceti různých dostupných druhů dinosaurů. Kromě predátorů si budete ve hře muset dát pozor i na dynamicky se měnící prostředí, kvůli kterému musíte pečlivě vylepšovat vlastnosti svého dinosauřího hrdiny. Stejnou výzvu však společně s vámi plní i další hráči, z nichž se také může stát nebezpečí pro bezpečný vývoj vašeho ještěra. Mobilní verze Path of Titans zatím nemá datum vydání, letos v létě by ale měly začít uzavřené beta testy.