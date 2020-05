5 nejočekávanějších macOS her letošního roku, které byste si neměli nechat ujít

Momentálně sice nastalo herní sucho, kdy vývojáři nestíhají termíny a spěšně odkládají hry na léto a podzim, ale to neznamená, že se v dohledné době nemůžeme těšit na pár skvělých nových her pro Mac. Kromě nenadálých nových oznámení jsme se totiž dočkali také příjemného trendu, kterým je vydávání původně konzolových i na PC. Díky tomu nás příští měsíc čeká například vynikající Death Stranding, za níž nestojí nikdo jiný než samotný Kojima. Pojďme se tedy společně podívat na 5 nejočekávanějších her, které si budete moci zahrát již brzy.

Wasteland 3

Nedoceněná, avšak cenami ověnčená sága Wasteland má na PC bohatou a dlouhou historii. A není se čemu divit, série totiž nabízí ojedinělé zasazení, lehce westernovou atmosféru a především pořádně postapo, které nemá v herním světě obdoby. Třetí díl navíc má všechny tyto aspekty dotáhnout k dokonalosti a zároveň nabídnout spoustu nových herních mechanik spolu s vylepšenou grafickou stránkou a hutnou atmosférou. Pochopitelně nebude chybět tradiční izometrický pohled, důraz na průzkum a RPG systém, kde si můžeme své hrdiny pořádně vypiplat. Opět se podíváme do vyprahlé post-nukleární pustiny, kde řádí kromě mutantů také bandité a další individua a pochopitelně bude na nás, abychom tomuto chaosu učinili přítrž. Máte-li tedy chuť na pořádné izometrické RPG s propracovaným světem, zamiřte na Steam a zakroužkujte si v kalendáři datum 28. srpna, kdy hra na Mac vychází. Postačí vám Intel Core i3-3240, 8GB RAM a GeForce GTX 460.

Serious Sam 4

Pamatujete si ještě na toho fešného chlápka, co před 19 lety vtrhl na naše obrazovky a likvidoval nepřátele po tisících? Pokud ano, tak pro vás máme mimořádně dobré zprávy. Serious Sam si totiž po zaslouženém odpočinku opět vzal do ruky raketomet, nasadil si své černé sluneční brýle, nahodil nejlepší outfit a chystá se opět zajistit nestvůrám peklo na Zemi. Pochopitelně nebudou chybět tisíce protivníků, obrovský arzenál zbraní a především totální masakr a chaos, na nějž jen tak nezapomenete. Serious Sam 4 má být opět elegantní kombinace černého humoru, drsňáckých hlášek a nadupaného soundtracku, na který jsme tak dlouho čekali. Máte-li tedy chuť rozstřílet pár chudáků na kaši, doporučujeme zamířit na Steam a hlídat si měsíc srpen, kdy nás Sam opět přijde pozdravit.

Death Stranding

Chtěli jste někdy být angažovaným pošťákem, který se potuluje vyprahlým postapokalyptickým světem a roznáší balíčky stejně jako typický zaměstnanec UPS? Pak se vám pravděpodobně splnil sen. Geniální hra Death Stranding z dílny ještě legendárnějšího japonského herního designéra Kojimy totiž po dlouhém čekání míří na PC. Konec konců, na konzolích sice rekordy netrhala, ale zato se dočkala hezkých pár ocenění a nyní ji pravděpodobně to samé čeká i na PC. Opět se tak podíváme do „nového světa“, kde se Spojené státy rozpadly na jakési městské státy a je jen na vás, abyste pomocí chirálního linku spojili jednotlivé uzly. Vysvětlovat příběh pravděpodobně nemá příliš smysl, jelikož máme sami problém pobrat Kojimův nezvyklý styl vyprávění, ale můžete se těšit na Normana Reeduse, Guillerma Del Tora a řadu dalších lidí, kteří jen podtrhnou atmosféru hry. Pokud si tedy chcete užít vážně netradiční zážitek v kůži hrdinského pošťáka, zamiřte na Steam a počkejte si do 14. června. Jen upozorňujeme, že vydání pro Mac je zatím doménou spekulací, a byť je tato možnost velice pravděpodobná, studio Kojima Productions se zatím o další informace nepodělilo.

System Shock

Bylo nebylo, jednou v 90. letech, konkrétně v roce 1994, na tehdejší DOS a Windows zamířila futuristická střílečka System Shock. S legendárním Doomem a Quakem si sice nezadala, ale zato nabídla inovativní prostředí, návykovou hratelnost a především zajímavý příběh. Od té doby však uplynula hezká řádka let, a tak se vývojáři z Nightdive Studios rozhodli přijít s remakem, který zasponzorují pomocí crowdfundingu a zajistí si věčnou slávu. To bohužel příliš nedopadlo a prvotní pokus skončil v propadlišti dějin. Naštěstí se však jako sponzor nabídla společnost Tencent, a tak se brzy oficiální remaku dočkáme. Nebude chybět vylepšená grafika, lehce cyberpunkový a futuristický nádech a především hratelnost ve stylu Prey. Pokud tedy máte rádi sci-fi žánr a původní System Shock vás minul, doporučujeme zamířit na Steam a hlídat si datum vydání, které by se mělo pohybovat kolem třetího čtvrtletí.

Path of Exile

Pokud vás láká Diablo, ale nikdy jste nepřišli na chuť příliš rychlému tempu a prostředí, máme pro vás dobrou zprávu. Vývojáři z Grinding Gear Games totiž přišli s oznámením, že se na Mac podívá i oblíbená PC hra Path of Exile, která sice staví na MMO prvních, ale užít si ji můžete i osamotě. Na rozdíl od Diabla nabízí pomalejší hratelnost, daleko širší úpravu hrdinů a především obrovský herní svět, kde se snadno ztratíte. Nechybí hutná atmosféra a celá řada možností jak se zabavit. Na druhou kolej není ale odsunutý ani příběh, který nabízí poměrně zajímavou zápletku a především silnou interakci mezi hráči. Pokud se tedy chystáte strávit stovky hodin v nějaké online hře a nechcete spoléhat na Blizzard, doporučujeme na macOS verzi Path of Exile počkat. Měla by dorazit někdy v průběhu letoška.