Historie herní série Mafia: Od české revoluce po oznámení jednoho z nejočekávanějších remaků všech dob

Pokud se považujete za hráče a pocházíte z Česka nebo Slovenska, jistě již přinejmenším zaslechli o legendární herní sérii Mafia, která jasně ukázala, že české zlaté ručičky se jen tak nezapřou. Od vydání tohoto skvostu uběhlo již dlouhých 18 let a za tu dobu se herní scéna změnila k nepoznání. Dnes a denně nás zavalují zprávy o mikrotransakcích, prapodivných crowdfundingových projektech a dalších nekalostech, kterých je poslední dobou tento průmysl plný. Naštěstí nás ale brzy zasáhne nostalgická vlna v podobě remaku první Mafie a vezme nás zpět do roku 2002, kdy byl ještě svět víceméně normální a většina moderních herních studií teprve zažívala své prvopočátky. Pojďme tedy posunout čas o 18 let nazpět a podívat se spolu nejen na historii této série, ale také na to, jak moc se vlastně chystaná trilogie bude od originálů lišit.

Bylo nebylo, v jednom českém rybníčku panoval král Vávra

Psal se rok 2000, když se na tehdy ještě spíše iluzorní a hráčsky orientované E3 objevilo logo záhadné hry Mafia pod vydavatelskou taktovkou TalonSoft. Mafiánských her bylo tehdy pomálu, a tak se originální, inovativní přírůstek do žánru vždy hodil. Jen málokdo ale čekal, že se z tohoto počinu vyklube takový český klenot, který je opečováván ještě léta po vydání. Konec konců, samotný vývoj Mafie 1 započal již v 90. letech, konkrétně v roce 1998 a stálo za ním studio Illusion Softworks, které na herní scéně prorazilo zejména díky renomované hře Hiden & Dangerous. Vývoj se však protáhl, zejména kvůli nutnosti přechodu na lepší a v tu dobu vhodnější engine LS3D. Finální detaily byly však dotaženy až v roce 2002, kdy hra také spatřila světlo světa a zapsal se do historie. Jen málokdo však tuší, že nebýt tehdy ještě mladičkého Dana Vávry, Mafie mohla být zcela jinou a o poznání horší hrou. Právě Vávra si tehdy jako grafik prosadil pár zajímavých nápadů a krátce nato se stal hlavním designérem. Spousta jeho nápadů pak pocházela z filmu Goodfellas, tedy Mafiáni, který se právoplatně stal nejlepším a dodnes nejobdivovanějším snímkem na téma organizovaného zločinu. Nešlo ale jen o tématiku, která byla, nutno podotknout, na tehdejší dobu nanejvýš odvážná a detabuizovala celou řadu námětů, které se větší studia bála vhodit do ringu.

Samotná hra totiž uspěla zejména díky naprosto nevídané hratelnosti, jež efektivně kombinovala vysokou obtížnost s odměňujícím a pořádně návykovým systémem. Uznáváme, že střílení bylo sice poměrně krkolomné a přinejmenším já osobně jsem kolikrát proklínal nepříliš elegantní způsob zpracování, ale i tak se jednalo o vynikající a v té době revoluční metodu, která neměla obdoby. Vhodné je také zmínit obrovský otevřený svět, který si žil vlastním životem, celé město doslova zářilo a bylo jen na vás, jestli jste se chtěli v noci projíždět ztichlými uličkami, nebo se ve dne potloukat po bujarých bulvárech. Volnost byla vzhledem k velikosti hry naprosto neuvěřitelná, a byť jste nemohli po vzoru dnešního GTA jen tak vejít do restaurace, domu či si snad zaskočit ke kadeřníkovi a po cestě vyloupit pár obchodních domů, hráči otevřenost světa zkrátka zbožňovali. A co si budeme povídat, Mafie byla první hrou, která v tomto ohledu nastavila laťku a připravila budoucím podobným hrám půdu. Přesto se vývojáři, zejména Dan Vávra, přiznali, že se měla hra u GTA inspirovat a nabídnout obdobné možnosti. To však bylo vzhledem k termínům nemožné stihnout a především by byl zapotřebí další kapitál. V Mafii ale nešlo o pompéznost, tisíce úkolů nebo snad grafiku jako takovou. Prim hrál příběh, jenž byl emocionální, napínavý a k postavám jste si chtě nechtě vybudovali hluboký vztah. Kdo by nepamatoval na Ralpha, starého dobrého automechanika, jehož koktání bylo dovedeno k dokonalosti, nebo na legendární pozdrav Dona Salieriho.

Trnitá cesta k druhému dílu aneb Z Lost Heaven do Empire Bay

Hráče první díl Mafie pochopitelně nadchnul a fanoušci okamžitě začali dychtit po pokračování, které laťku posune ještě o kousek výš a nabídne nové standardy. Přesto se milovníci mafiánské tématiky dočkali až o 8 let později, konkrétně v roce 2010, kdy světlo světa spatřil nástupce, tentokrát pod taktovkou 2K Czech. Studio v roce 2007 totiž vstoupila pod křídla vydavatelské značky Take-Two, čímž započalo mnoho let neustálé smůly a především klacků pod nohama. Problémy byly zejména s enginem, v jehož případě se vývojáři snažili o získání licence, avšak engine Renderware nakonec skoupilo milované i nenáviděné Electronic Arts. Poté do hry vstoupily konzole nové generace a tvůrci byli naprosto v koncích a zoufali se chytali posledního stébla. Nakonec se rozhodli začít od píky a vytvořit si vlastní engine, který by zajistil podporu PlayStationu 3 a Xboxu 360. V podstatě tedy vývoj započal až po roce 2006 a o rok později hráčům na obrazovky přistál první trailer. Přesto to 2K Czech nemělo jednoduché a zápasilo nejen s termíny vydání, ale i se spoustou chyb, které zejména na tehdy nových konzolích vznikaly. Vydavatelství Take-Two navíc přišlo, že se vývoj poměrně táhne, a tak do kanceláří vyslalo zástup „odborníků“, kteří měli uspíšit dokončení a popohnat vývojáře, jenž se několik měsíců skrývali za monitory. Z projektu navíc kolem roku 2008 odstoupil legendární Dan Vávra, který má podle jeho slov rád nad projektem kontrolu a vedení studia mu zkrátka překáželo v jeho kreativitě.

Tak či onak, v roce 2010 Mafie 2 konečně vyšla jak pro PC, tak pro PlayStation 3 a Xbox 360. Nepochybně se stále jednalo o skvělou hru s vynikajícím příběhem, na nějž jen tak nezapomeneme. První díl ale překonán nebyl a spousta námětů vývojářů byla hozena do koše. Tvůrci si například trávení volného času ve městě představovali tak, že byste si mohli zajít na chrtí zápasy, vylepšovat svou reputaci nebo využít vlastního příbytku, který byste si mohli přizpůsobit k obrazu svému. Nakonec nám však zůstaly jen vylepšené mechanismy prvního dílu, adekvátní grafická stránka a zajímavý příběh, kde nechyběl přehršel flashbacků a dalších příjemných novinek. Vývojáři tak setřásli smůlu, díky samotným hráčům vychytali poslední mouchy a pochlubili se dalším parádním přírůstkem do série. Oproti Tommy Angelovi byl sice Vito Scaletta o píď impulzivnější a jeho mafiánské procedury byly poměrně neortodoxní, ale i tak si získal hráčská srdce. Stejně tak Joe Barbaro, jehož osud vehnal nejednomu fanouškovi slzu do oka. Dobrá, těch slz možná bylo více, ale to si nechme na remaster. Tak či onak, Mafie 2 byla posledním přijatelným dílem, který si vydobyl renomé a zapsal se do herní historie. Poté totiž přišel poslední, třetí díl, po němž většině milovníků Mafie zůstala jen hořká pachuť v puse.

Třetí díl zůstal pohřbený v bažině aneb New Orleans volá

Nyní se postupně po trnité historii dostáváme k finálnímu rozuzlení, které pravděpodobně nejednoho z vás právoplatně zvedne ze židle. Po dalších 6 letech totiž vyšel třetí díl, na němž se nepodílel ani Dan Vávra, ani původní vývojáři z 2K Czech. Místo toho vydavatelství Take-Two napadlo, že by bylo naprosto geniální pověřit tímto těžkým úkolem někoho, kdo nemá k Mafii sebemenší vztah a miluje GTA. Pokračování tak dostalo na starost nově zformované americké studio Hangar 13, které sice sporadicky kontaktovala českou pobočku, jen aby se neřeklo, ale stejně veškeré připomínky zahodilo do koše a očividně si myslelo, že vše zvládne lépe. Po dlouhých letech vývoje jsme se tak podívali do New Orleans roku 1968, kdy se sirotek Lincoln Clay vrací po válce ve Vietnamu do svého rodného města. Po čase se z nutnosti přidá ke gangu (ano, gangu, nikoliv mafiánské rodině) The Black Mob, který organizovaný zločin viděl jen z rychlíku a místo toho páchá nejrůznější zvěrstva. Představte si tak pouhý pouliční gang, kde se parta výrostků mlátí mezi sebou, hraje si na drsné gangstery a jednou za čas zmlátí nějakou tu nebohou oběť.

Uznáváme, že se američtí vývojáři snažili pomocí mulata Lincolna Claye upozornit na problematiku rasismu a zároveň nastínit jinou stránku a perspektivu organizovaného zločinu, avšak důsledkem tohoto rozhodnutí se naprosto odklonili od tradiční formy této série a nepříjemně se přiblížili ke zpracování ve stylu GTA. Neříkáme, že je na tom něco špatného, ale Mafie 3 bohužel nenabídla ani emocionální příběh, ani přelomovou hratelnost nebo jakékoliv možnosti nad rámec ostatních stříleček. Dočkali jsme se tak sice řemeslně zpracované, ale zato naprosto obyčejné hry, která se snaží vrátit zašlou slávu legendární značce tím, že překope veškeré její principy a hodnoty. Pokud by hra nenesla název Mafia, jistě by byli fanoušci ochotni přimhouřit oko a užít si alespoň kvalitní zpracování města a hutnou atmosféru, avšak vzhledem k okolnostem si to studio Hangar 13 pořádně vyžralo. Poetický příběh o pospolitosti rodiny byl zapomenut, ideály zakopány hluboko v neworleanské bažině a ze samotné struktury zůstala jen zchátrala a rozpadající se kostra. Nutno podotknout, že vývojáři na hře pilně pracovali i po vydání a zásobovali ji dalším obsahem, ale dílo bylo již napácháno. Abychom si však spravili chuť a přesměrovali pozornost k něčemu optimističtějšímu, pojďme se podívat na nově oznámenou remasterovanou Mafia Trilogy.

Trilogie se vrací zpět v plné síle, tedy alespoň první díl

Před pár týdny se stal takřka nevýslovný zázrak, který by nikdo z hráčů ani v nejmenším neočekával. Ač by Twitter Mafie již pořádnou dobu pod drnem a poslední zprávy se datovaly několik let nazpátek, zničeho nic ožil a začal lákat na jakési tajemné oznámení. Byť by to měl být důvod k radosti, hráči spíše znervózněli a začali se pomalu bát, že se Take-Two pustilo do dalšího dílu. Stal se však pravý opak a my se před pár dny dočkali oficiálního oznámení Mafia Trilogy, remasterované trilogie, která nabídne vylepšenou grafiku, celou řadu nových funkcí a především nespočet bonusů a příjemných novinek. V případě druhého a třetího dílu se bude jednat v podstatě jen o mírné vylepšení grafické stránky a doladění detailů, které mají nalákat zpět staré hráče a oslavit ty, jenž zatím neměli s Mafií tu čest. Rozhodně tak potěšíme oddané fanoušky, kteří mají oba díly již v knihovně. Právě ti totiž obdrží aktualizaci zdarma, jež automaticky stáhne definitivní edici a veškeré změny se ihned promítnou. Není tak nutné hru kupovat znovu, nebo nedejbože pořizovat celou trilogii, pokud si chce například zahrát pouze vylepšenou verzi druhého dílu. Stejně tak na vás čeká v případě Mafie 2 příjemné překvapení v podobě všech dodatečných DLC zdarma a pokud si trilogii přeobjednáte, či již druhý díl vlastníte, obdržíte také exkluzivní oblek The Don, luxusní auto Smith V12 Limousine a další oblečky a bonusy navíc. Co se třetího dílu týče, tam žádné převratné změny nečekejte. Jedná se spíše o jakýsi bundle všech datadisků a dodatečného obsahu, který za posledních několik let vyšel.

Pojďme tedy svou pozornost upřít spíše k prvnímu dílu, který je, co si budeme povídat, alfou a omegou celého oznámení. Ten má být totiž kompletně překopán do enginu Mafie 3 spolu s dalšími vychytávkami a tříáčkovou grafikou, která vám vyrazí dech. Kromě toho nebude chybět dodatečný scénář s dalšími filmečky a příběhovými zápletkami, zbrusu nové herní pasáže a podle slov vývojářů se můžeme těšit i na další novinky, které potěší jak stávající fanoušky, tak nově příchozí. Tvůrci sice zatím vše spíše nastínili a s přesnými detaily se nepochlubili, ale věřte nám, že to bude stát za to. Studio chce hru vypiplat do nejmenších detailů a jedná se takřka až o chirurgickou preciznost, kdy i sebemenší zaškobrtnutí může značit zničení celého zážitku. Už jen skutečnost, že první díl nabídne plnohodnotný český dabing, ale značí, že si vývojáři na autentičnosti vážně potrpí a nechtějí své věrné příznivce zklamat.

Tak či onak, oznámení a následné šťavnaté detaily mají jednu jedinou vadu na kráse. Zatímco druhého a třetího dílu jsme se dočkali již nyní, na prvního a nejlegendárnějšího průkopníka si počkáme až do 28. srpna. Čekání však podle všeho bude stát za to a nezbývá než doufat, že se vývojáři brzy pochlubí s dalšími podrobnostmi. Pokud se nicméně rozhodnete zakoupit druhý či třetí díl, každý vás vyjde na 30 eur, zatímco samostatný první díl pořídíte za 40 eur. Celou trilogii si pak můžete předobjednat za příznivých 60 euro a zároveň získáte okamžitý přístup k oběma aktuálně vydaným dílům. Mafie klepe na dveře. Otázka ní – otevřete jí?